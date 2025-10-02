ホーム モーターサイクル 新型車 記事

スズキの新型400cc『DR-Z4S』『DR-Z4SM』ついに発売！ 価格は119万9000円

スズキ DR-Z4SM（手前2台）とスズキ DR-Z4S（奥2台）
  • スズキ DR-Z4SM（手前2台）とスズキ DR-Z4S（奥2台）
  • スズキ「DR-Z4S」新型
  • スズキ「DR-Z4SM」新型
  • スズキ DR-Z4SM（スカイグレー）
  • スズキ DR-Z4SM（スカイグレー）
  • スズキ DR-Z4S（ソリッドアイアングレー）
  • スズキ DR-Z4S（ソリッドアイアングレー）
  • スズキ DR-Z4SM（ソリッドスペシャルホワイトNo.2）

スズキは10月1日、デュアルパーパスモデルの新型『DR-Z4S』およびスーパーモトモデルの新型『DR-Z4SM』を、10月8日に発売すると発表した。価格は119万9000円だ。

【画像】スズキ「DR-Z4S」と「DR-Z4SM」の全カラー

DR-Z4SとDR-Z4SMは、2024年のミラノショーで初公開。日本では今年3月の大阪、東京モーターサイクルショーなどでお披露目となっていた。2000年代に人気を博した『DR-Z400S』を源流に持つデュアルパーパスとスーパーモトで、現在は少なくなった400ccクラスのオフローダーの復活とあって、発売が待たれていた。

DR-Z4Sは、街乗りやワインディングなどのオンロードから本格的なオフロードまで幅広く楽しめるデュアルパーパスモデル。DR-Z4SMは、DR-Z4Sの走行性能を活かしつつ、日常使いからサーキット走行まで多様なライディングを楽しめるスーパーモトモデルだ。

新搭載の電子制御システムS.I.R.S.（スズキインテリジェントライドシステム）には、G（グラベル）モードを含むSTCS（スズキトラクションコントロールシステム）、SDMS（スズキドライブモードセレクター）、解除モード付ABSを採用。ライダーのスキルや路面コンディションに応じた多様なライディングが可能となった。

さらに、アグレッシブなスタイリングデザインに加え、LED灯火類やLCDメーターを備え、先進的な外観とした。

398ccの水冷4サイクル単気筒DOHCエンジンを搭載し、最新の排出ガス規制に対応しながら走行性能を向上。新設計のシリンダーヘッドの採用により、低回転走行時の粘り強さ向上と高回転域の出力向上を実現した。

ボディカラーは、DR-Z4Sが「チャンピオンイエローNo.2ソリッドスペシャルホワイトNo.2」と「ソリッドアイアングレー」の2色、DR-Z4SMが「スカイグレー」と「ソリッドスペシャルホワイトNo.2」の2色となっている。

年間目標販売台数はDR-Z4Sが400台、DR-Z4SMが800台（いずれも日本国内）となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ DR-Z4S・DR-Z4SM

スズキ

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES