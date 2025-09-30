三菱自動車、次世代技術搭載のコンセプトカー発表へ…ジャパンモビリティショー2025

三菱自動車工業は、10月29日に開幕するジャパンモビリティショー2025に出展すると発表した。

【画像】三菱自動車の出展車両

同社は「FOREVER ADVENTURE」をブーステーマに掲げ、遠い未来であっても変わることのない冒険の素晴らしさを表現する。将来技術を詰め込んだコンセプトカーや冒険を後押しするモデルラインアップとともに展示する予定だ。なお、コンセプトカーと思われるティザー写真が1点公開されている。

三菱自動車は独自の電動化技術、四輪制御技術、耐久信頼性技術、快適性技術により、環境に優しく、どんな路面や天候でも安全・安心で快適に運転を楽しめるクルマを提供してきた。

今回の出展では、オールラウンドミニバン『デリカD:5』、軽スーパーハイトワゴン『デリカミニ』、ピックアップトラック『トライトン』、電動クロスオーバーSUV『アウトランダーPHEV』など、ドライバーそれぞれの冒険スタイルに応える車種ラインアップで、乗る人の冒険心をかき立てる。

同社は今回の出展を通じ、技術革新により運転支援が高度化する中にあっても自ら運転する歓びを大切にし、冒険心を呼び覚ます心豊かな未来のモビリティライフを提案する、としている。

また、三菱自動車のジャパンモビリティショー2025に関する様々な情報を発信していくスペシャルサイトを開設している。