ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱自動車、次世代技術搭載のコンセプトカー発表へ…ジャパンモビリティショー2025

三菱自動車のコンセプトカーのティザー
  • 三菱自動車のコンセプトカーのティザー
  • 三菱 デリカミニ 新型
  • 三菱 デリカミニ 新型
  • 三菱アウトランダーPHEVの一部改良モデル
  • デリカD：5
  • 三菱『トライトン』の「BLACK Edition」

三菱自動車工業は、10月29日に開幕するジャパンモビリティショー2025に出展すると発表した。

【画像】三菱自動車の出展車両

同社は「FOREVER ADVENTURE」をブーステーマに掲げ、遠い未来であっても変わることのない冒険の素晴らしさを表現する。将来技術を詰め込んだコンセプトカーや冒険を後押しするモデルラインアップとともに展示する予定だ。なお、コンセプトカーと思われるティザー写真が1点公開されている。

三菱自動車は独自の電動化技術、四輪制御技術、耐久信頼性技術、快適性技術により、環境に優しく、どんな路面や天候でも安全・安心で快適に運転を楽しめるクルマを提供してきた。

今回の出展では、オールラウンドミニバン『デリカD:5』、軽スーパーハイトワゴン『デリカミニ』、ピックアップトラック『トライトン』、電動クロスオーバーSUV『アウトランダーPHEV』など、ドライバーそれぞれの冒険スタイルに応える車種ラインアップで、乗る人の冒険心をかき立てる。

同社は今回の出展を通じ、技術革新により運転支援が高度化する中にあっても自ら運転する歓びを大切にし、冒険心を呼び覚ます心豊かな未来のモビリティライフを提案する、としている。

また、三菱自動車のジャパンモビリティショー2025に関する様々な情報を発信していくスペシャルサイトを開設している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 コンセプトカー

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

三菱自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES