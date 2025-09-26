ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

マツダ「ロードスター」、燃料装置の不具合で1万8491台リコール届け出［新聞ウォッチ］

リコール対象となったマツダ ロードスターのエンジン。燃料装置に不具合があったという。
  • リコール対象となったマツダ ロードスターのエンジン。燃料装置に不具合があったという。
  • 不具合箇所
  • マツダ ロードスター

マツダが、小型スポーツカー『ロードスター』のリコールを国土交通省に届け出た。きょうの読売と産経が取り上げているが、対象車両は2015年3月から18年6月までに生産した1万8491台にのぼるという。

【画像全3枚】

国交省によると、燃料装置（フューエルパイプ）の不具合が原因で、ブラケットによる保持力の管理値が不適切なために 保持力が低下してエンジンの高回転を繰り返すと振動で燃料パイプに亀裂が入り、そのまま使用を続けると燃料が漏れてエンジンが停止し、再始動できなくなるという。最悪の場合は、火災につながる恐れもあるそうだ。

マツダによると、現時点では不具合による事故の発生は把握していないが、改善措置としてすべての車両について、準備ができ次第、燃料パイプを適合部品に交換するとしている。

2025年9月26日付

●日本市場急成長続く、東京ゲームショウ開幕 （読売・6面）

●ホンダ高級EV米での生産終了、税制支援終了影響か（読売・7面）

●中国温室ガス「7 ～10% 減」35年まで、協調せぬ米に対抗か （毎日・1面）

●米、EUは先月から、車関税15%に引き下げ（毎日・7面）

●パナソニック、10月に早期退職募集 （産経・10面）

●マツダ「ロードスター」1万8491台リコール （産経・22面）

●自動運転日本から再攻勢、トヨタ「ウーブン・シティ」始動、異業種連携20者参画（日経・2面）

●米で新型「GRカローラ」トヨタ、現行から2%値上げ（日経・19面）

●TDKの車載電源買収、アステモ、来年4月43億円、新規開発 （日経・19面）

●ガソリン店頭3週連続上昇、175.3円に （日経・25面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マツダ ロードスター

マツダ

リコール・不具合情報

注目の記事

オープンカー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES