日産の新デザイン、『セントラ』新型を米国発表…「Vモーショングリル」に新解釈

日産自動車は9月24日、4ドアセダン『セントラ』の新型を米国で発表した。2025年内に米国市場で販売を開始する予定だ。

【画像】日産 セントラ 新型

新型セントラは、ダイナミックなデザインと洗練された走行性能を備え、最新のコネクティビティのほか、全グレードに全方位運転支援システム「セーフティシールド360」を標準搭載した。

エクステリアデザインは、フロント部分の進化したVモーショングリルに加え、薄型LEDプロジェクターヘッドライトを採用した。これにより、明るさを大幅に向上させつつ、シャープで洗練された印象をもたらす。

インテリアのインストルメントパネルには、クラストップの12.3インチのデュアルディスプレイに加えて、タッチセンサー式のエアコンスイッチパネルを搭載している。また、64色のアンビエントライトを採用し、上質かつモダンで洗練された空間を演出している。

パワートレインは、最高出力149hp、最大トルク146lb-ftの2リッター直列4気筒エンジンを搭載し、エクストロニックCVTのチューニングを改善したことで、より自然で滑らかな加速を実現している。

また、ボディ剛性を従来型比6%向上させたほか、大型ダイナミックダンパーを採用し、路面からの振動を効果的に低減させることにより優れた静粛性と乗り心地を両立させている。

空力性能にもこだわり、トランク、リアフェンダー、ミラーの形状に工夫を加えたほか、フラットアンダーボディによる空気抵抗の低減により、走行安定性と燃費の向上を実現している。

ドアをアンロックした際には、ターンシグナルランプ、ハイビーム、ロービーム、シグネチャーライティングが連動して点灯し、ドライバーがドアを開ける前から高級感と先進性を演出する。

インストルメントパネルには、ワイヤレスApple CarPlay、およびAndroid Autoに対応したクラストップの12.3インチのデュアルディスプレイに加えて、タッチ式のエアコンスイッチパネルにより、モダンで洗練された空間を演出している。

さらに、8スピーカーのBOSEプレミアムオーディオのほか、シートには高い耐久性を持ちながらナッパレザーのような触感を持つ合成皮革素材「TailorFit」を採用するなど、クラスを超えた快適装備を備えている。

ラゲッジスペースは、低い開口高と広い開口部により、ゴルフバックやベビーカーなどの大きな荷物の出し入れがしやすく、スーツケースも複数収納可能な荷室容量を備えている。

また、インテリジェントキーは、クルマに近づくと自動でロックを解除する「接近時アンロック機能」と、降車後にクルマから離れると自動でロックをする「降車時オートロック機能」を備え、日常での使い勝手をさらに向上させている。

「インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）」（現地名：ブラインドスポットインターベンション）を搭載し、車線変更時の斜め後ろの車両との衝突回避をアシストする。

また、プロパイロット（現地名：ProPILOT Assist）により、高速道路などの長距離運転の負担を軽減するほか、「インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物検知機能付）」により駐車時に支援を行う。

さらに、歩行者検知機能付き「インテリジェントエマージェンシーブレーキ」、「インテリジェントFCW（前方衝突予測警報）」、「インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）」などを搭載し、さまざまなドライブシーンで役立つ運転支援システムを拡充している。