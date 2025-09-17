『シビック タイプR』欧州販売終了記念、ホンダが最高のドライビングロード120選を公開

ホンダの欧州部門は、約30年間続いた『シビック タイプR』の欧州販売終了を記念して、欧州最高のドライビングロードを収録したインタラクティブマップ「ホンダ ドリームドライブ」を公開した。

【画像】欧州最高のドライビングロードを収録した「ホンダ ドリームドライブ」公開

同マップには欧州25カ国にわたる120以上の壮大なルートが収録されており、ドライバーはスリリングな道路や象徴的なドライブコース、隠れた名所を見つけて、この素晴らしい大陸での独自のロードトリップを楽しむことができる。

この特別なガイドは、モータリング専門家、ドライビング愛好家、そして欧州全域のシビック タイプRオーナーやファンから提供された道路やルートを使用してホンダが作成した。

「ホンダ ドリームドライブ」と名付けられたルートは、イギリスのスコットランド北部からスペイン南部まで広がり、それぞれが素晴らしいカーブから息をのむような景色まで、あらゆるものを提供するよう慎重に選ばれている。冒険は景観、海岸、クロスカントリー、山岳などのテーマ別に、任意の国で探索でき、モバイルデバイスでのアップル カープレイやアンドロイド オートとのシームレスな互換性により体験が向上する。

イタリアのステルヴィオ峠、ルーマニアのトランスファガラシャン・ハイウェイ、スコットランド北部を巡るノースコースト500などの象徴的なルートから、同じ志を持つ地元の人々に支持されているあまり知られていない道路まで収録されている。ハンガリーのカーリ・メデンツェの火山地形を通る素晴らしいルートや、年次マルカ・ラリー・モータースポーツイベントの本拠地であるイタリアのピアネッツェ周辺の曲がりくねった山道などがある。

ホンダの専用マイクロサイトで、欧州最高のドライビングロードを簡単に見つけることができる。このサイトはモバイルまたはデスクトップデバイスでアクセス可能だ。ユーザーは特定の道路を名前で検索したり、国、ルートタイプ、ドライブ距離、所要時間でインスピレーションを得ることができる。ルートが選択されると、ドライバーが遭遇する可能性のある潜在的な危険や季節的な閉鎖を含む位置詳細が提供される。その後、ユーザーはグーグルマップまたは選択したデバイスの標準マップ機能への直接リンクで、選択した道路への案内と道路沿いのナビゲーションを選択できる。

ホンダの伝説的な赤いバッジは、1992年の『NSX タイプR』以来、ブランドの最もエキサイティングでドライバー重視の高性能モデルのために確保されてきた。ホンダの勝利するモータースポーツの専門知識を使用して設計・開発されたこの限定版モデルは、伝説的で記録破りのドライバーズカーの長いラインの最初のものだった。

タイプRは1997年に『インテグラ』で欧州デビューを果たしたが、4年後のEP3シビックの登場により、象徴的な赤いバッジが真にその印を残した。その後の四半世紀と5世代にわたり、シビックは性能とドライバーエンゲージメントでホットハッチクラスの新基準を設定し、欧州全域で7万台以上が販売された。

シビック タイプRはまた、ベルギーのスパ・フランコルシャン、フランスのマニクール、ポルトガルのエストリル、イギリスのシルバーストンなど、欧州の有名なレースサーキットでFF量産車のラップレコードを樹立した。現在のFL5世代シビック タイプRは、7分44秒881のタイムでドイツ・ニュルブルクリンクの記録を今でも保持している。