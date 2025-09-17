ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

R34スカイラインGT-R型ウェットティッシュケース、新色ガンメタリックシルバー発売

ノリモノ雑貨ブランドのCAMSHOP（キャムショップ）は9月16日、「日産『スカイラインGT-R』（BNR34）型ウェットティッシュケース」の新色、ガンメタリックシルバーを、栃木県の丹波屋栃木くらしっくで取り扱い開始したと発表した。

本製品は日産自動車の公式ライセンスを取得しており、まるでミニカーのような精巧なデザインが特徴である。タイヤは回転し、フロントにはGT-Rのエンブレムが付いている。グリルの奥にはインタークーラーが見え、リアウイングやヘッドライト、フォグランプ、バックランプ、ウインカーランプも細かく再現されている。ブレーキキャリパーやホイールの造形にもこだわりが感じられ、使わない時はインテリアとして飾ることができる。

内部には市販の一般的なウェットティッシュやおしりふきをセット可能で、ルーフを開けて取り出す構造となっている。サイズは幅93mm、高さ70mm、奥行140mm程度の一般的なウェットティッシュに対応している。

これまでにブルー、シルバー、ブラック、パープルのカラーが展開されており、シルバーとブラックは限定色で既に完売している。新色のガンメタリックシルバーは、現在丹波屋栃木くらしっくおよびCAMSHOPの公式サイトから購入可能だ。

商品サイズは長さ292mm×幅114mm×高さ84mm、重さは376g。素材はABS、PVC、シリコン、GPPSを使用している。価格は税込6600円だ。

丹波屋栃木くらしっくは、栃木県の宇都宮パセオ内2階にあり、営業時間は10時～20時だ。

《森脇稔》

