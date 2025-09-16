ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BYDが新型PHEVワゴンを欧州初公開、エンジン併用で航続1300km以上…IAAモビリティ2025

BYDは、ドイツで開催された「IAAモビリティ2025」において、新型プラグインハイブリッド車（PHEV）『シール6 DM-iツーリング』を欧州初公開した。BYD初のステーションワゴンタイプで、1300kmを超える航続距離を実現する。

BYDエグゼクティブ・バイスプレジデントのステラ・リー氏は「欧州はとても重要な市場。BYDの象徴的なモデル『ドルフィンサーフ』が、ハンガリーで最初に生産される車になることを発表できるのは、自然な流れだと考えている」と述べた。

さらに、BYDは欧州市場での「フラッシュチャージ」の導入計画を公表。これは1秒あたり2kmの航続距離に相当する超高速充電技術で、2026年の第2四半期までに200から300基のメガワット級フラッシュ充電ステーションを設置予定だ。今回のIAモビリティ2025では、欧州初となる1000kWフラッシュチャージのデモンストレーションを実施し、5分間で約400km分の充電性能を披露した。

BYDは、2023年のIAAで『シールU』を発表した際、欧州ラインアップは6車種だったが、今回の発表で13車種に拡大した。

新しい認定中古車制度「BYD Certified Pre-owned」も開始する。この制度では179項目の検査とバッテリーの健康状態（90%以上）の保証に加え、包括的な保証とロードサイドアシスタンス、データサービスを付帯。中古車でも新車購入と同等の安心感を提供する。

《森脇稔》

