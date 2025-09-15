ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マクラーレン初の日本専売限定車『750S JC96』発表、全日本GT選手権を制した「F1 GTR」に敬意

マクラーレン・オートモーティブは9月10日、日本限定の特別なスーパーカー『750S JC96』を発表した。

【画像】61台のみの日本限定、特別なマクラーレン『750S JC96』

同モデルは1996年の全日本GT選手権（JGTC）でドライバーズチャンピオンシップを制したマクラーレン「F1 GTR」にオマージュを捧げるモデルで、チャンピオンマシンのレースナンバー「61」にちなんで61台限定で生産される。

750S JC96は、マクラーレン初の日本専売限定モデルとなる。1996年のJGTC参戦時にチーム郷が使用したF1 GTRの特徴的な「タイガーストライプ」デザインを再現した専用ペイントを採用。ロケットピンクとタルマックグレーを組み合わせた独特のカラーリングが特徴だ。

外装面では、フロントスプリッター、リアウイングエンドプレート、ドアミラーケーシングに専用ディテールを施す。これらの部分はメンフィスレッド、チタニウムシルバー、アイスホワイト、グラファイトグレーの4色から選択可能で、ボディカラーとの組み合わせを楽しめる。

最も特別な仕様として、車体全体にタイガーストライプを手描きで施した「JC96トリビュートリバリー」を用意。この仕様は4台限定となる。

技術面では、750S用MSOハイダウンフォースキット（HDK）を標準装備。「F1 LM」用に開発された初代HDKにインスパイアされたこのキットは、拡大されたデュアルエレメントスプリッター、アクティブリアスポイラー、ルーバー付きアンダーウイングパネルで構成され、最大10%のダウンフォース向上を実現する。『750Sスパイダー』への適用は今回が初となる。

ホイールには、後期型F1 GTR「ロングテール」のレースホイールからインスパイアされた新開発の超軽量「デルタ」15スポーク鍛造アルミホイールを装着。F1ゴールドレッドのマクラーレンロゴ入りブレーキキャリパーと組み合わせる。

内装では、3種類のフルアルカンターラ仕様のパフォーマンスインテリアを用意。F1インスパイアのペダルセット、ドライブセレクトスイッチ、専用プレートをゴールド仕上げで統一し、ヘッドレストとアームレストにはJC96専用ブランディングを施す。

パワートレインは標準の750Sと同様、最高出力750PSを発生する4.0L V8ツインターボエンジンM840Tをミッドシップに搭載。軽量カーボンファイバー製モノケージII構造とプロアクティブシャシーコントロールサスペンションシステムにより、クラス最軽量かつ最高の俊敏性を実現している。

《森脇稔》

