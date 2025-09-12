日産、タイ工場のライン統合により競争力向上へ…有料会員記事ランキング

9月4～10日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は日産自動車のタイ工場ライン統合プロジェクトに関する記事に注目が集まりました。
日産自動車は9月3日、タイ・サムットプラカーン工場でのライン統合プロジェクトの完了を発表した。
本田財団は9月9日、2025年の「本田賞」を、垂直共振器型面発光レーザー（VCSEL）の着想と研究における先駆的貢献と、その実用化を先導した伊賀健一博士（東京科学大学栄誉教授・旧東京工業大学第18代学長）に贈呈することを決定したと発表した。
スズキは9月9日、10年先を見据えた技術戦略2025を発表した。従来の環境・エネルギー問題への対応に加え、人々の移動に関わる社会課題にも、スズキの技術で積極的に取り組む。
BMWグループは9月2日、オーストリアのシュタイヤー工場で2028年から第3世代燃料電池システムの量産を開始すると発表した。
5日の日経平均株価は前日比438円48銭高の4万3018円75銭と続伸。米国株高、トランプ米大統領の自動車関税引き下げに関する大統領令への署名を追い風に、自動車株や半導体関連株への買いが先行。ただ、4万3000円を上回る水準では利益確定の売りが目立った。