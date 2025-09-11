AI活用の新レンジエクステンダー技術、中国GACが航続距離の不安を解消へ…IAAモビリティ2025

中国の自動車メーカーのGAC（広汽集団）は、IAAモビリティ2025において、レンジエクステンダーの効率、パワーレスポンス、NVH性能を向上させる新技術「ADiMOTION」を発表した。

AIを活用したエネルギー管理プラットフォームと組み合わせることで、1キロワット時の電力の正確な利用と1滴の燃料の最適な変換を保証する。この技術により「バッテリーが満充電でも低残量でも、体験は変わらない」という新たな移動を実現する。

従来のレンジエクステンダーは、バッテリーが消耗した際の燃料消費量の増加、出力の弱さ、騒音や振動などの問題があった。ADiMOTIONは業界をリードする6つの機能でこれらの課題を解決し、「超効率的、超パワフル、超静音」で走行距離を延長する体験を実現するという。

主な特徴として、エネルギー利用を最大化する「エネルギー効率のチャンピオン」、エネルギー消費が少なく航続距離が長い「電気駆動のチャンピオン」、最大85kWの最大連続発電量を誇る「パワーチャンピオン」などがある。

また、革新的な素材とほぼロスのないエネルギー変換により毎日の通勤コストを削減する「効率のチャンピオン」、アイドリング発電により業界トップクラスの車内静粛性を実現する「沈黙のチャンピオン」、画期的な材料とプロセスでより速い電力応答を保証する「イノベーションチャンピオン」を備える。

さらに、ADiMOTIONは4つのインテリジェントなエネルギー戦略を採用している。AI全領域エネルギー管理、AI充電調整、AIエネルギー回収、AI瞬間最適配分により、交通状況、充電の可用性、運転習慣を分析してエネルギーをリアルタイムで計画および割り当てる。

GACは、この技術によりユーザーのニーズに焦点を当て、航続距離の不安という課題に対処することで、中国の航続距離延長テクノロジーを次のレベルに引き上げる、としている。