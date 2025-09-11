三井化学・出光興産・住友化学の3社、国内の汎用樹脂事業を統合へ［新聞ウォッチ］

三井化学と出光興産、住友化学の3社が、自動車部品やレジ袋など幅広い製品に使われる合成樹脂「ポリオレフィン」の国内事業について、2026年4月をめどに統合することで基本合意したという。9月10日午前、3社が発表したもので、同日付けの日経夕刊のほか、きょうの各紙も取り上げている。

それによると、統合の流れは、三井化学が65%、出光が35%を出資するポリオレフィンの事業会社「プライムポリマー」に、住友化学の汎用樹脂事業が合流することを想定。生産から販売、研究開発などの機能を集約する。2025年内に詳細を決め、26年4月の統合後の出資比率は、三井化学が52％、出光が28％、住友化学が20％となる予定で、引き続き三井化学が経営の主導権を握るようだ。

化学業界では、中国勢の過剰生産の影響で価格競争が激化しており、大手企業が組んで国内事業を統合・集約し、効率化を図る動きが加速している。統合後の売上高は4000億円弱となり、国内シェア（占有率）は3割程度になる見通し。3社は統合による生産や物流の効率化などで、年間80億円以上のコスト削減効果を目指すという。

きょうの日経には「中国過剰生産、石化再編呼ぶ、技術開発・脱炭素促す」とのタイトルで3社の汎用樹脂統合についての関連記事を掲載。「合理化に加え脱炭素など環境対応や技術開発でも連携する」ほか、非石油化学事業の「成長分野でも中国に対抗するために、スピード感を持って新たな戦略を描けるかが問われてくる」とも伝えている。

2025年9月11日付

