出光興産、リチウムイオン電池スタートアップ「Maxwell and Spark」に出資

出光興産は、出光CVCを通じてオランダのMaxwell and Spark（m+s社）に出資したと発表した。

m+s社は物流機能の電化・電動化をリードするスタートアップ企業で、リーファーコンテナやフォークリフトなどに向けたリチウムイオン電池によるソリューションを欧米やアフリカで展開している。

物流におけるCO2排出量削減に向けた取り組みの一環として、電動車両の導入や車両に付帯する機能の電化が進んでいる。特に欧米では政策による後押しや充電インフラの整備などにより、物流・配送における電化・電動化が急速に進展している。

このような中、m+s社はリーファーコンテナの冷却機能の動力（軽油）やフォークリフトの動力（鉛蓄電池）のリチウムイオン電池への置き換え、定置用リチウムイオン蓄電池の設置などのソリューションを展開し、事業を順調に拡大している。

リーファーコンテナやフォークリフトはメーカーごとに設計・仕様が異なるため、リチウムイオン電池への置き換えが難しいという課題がある。m+s社は独自のコネクターとソフトウェアを開発することでこれに対応し、バッテリー交換作業の工程の最小化を実現している。また、低電圧の電池を用いたシステムを採用することで、安全性を向上させている。

出光興産は全固体リチウムイオン二次電池（全固体電池）の材料となる固体電解質の開発に取り組むとともに、リチウムイオン電池の周辺材やリサイクル・リユース、リチウムイオン電池を活用したサービス・ソリューションといった、電化・電動化に関連する新規事業機会に広く着目している。

今回のm+s社への出資を通じ、リチウムイオン電池を用いたサービス・ソリューションに関する知見を深め、電化・電動化分野における事業機会を追求する。また、国内外の同社施設において、同社製品・サービスを活用したフォークリフト電動化の運用実証を行うことも検討する。

出光興産は今後も出光CVCによる出資を通じたスタートアップ企業との連携により、革新的な技術やアイデアを活用し新たな価値の創造や社会課題の解決に取り組んでいく。