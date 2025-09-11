ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産フェアレディZ、「ヘリテージエディション」が米国で登場…1990年代の「300ZX」がモチーフ

日産Zの「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • 日産Zの「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • 日産Zの「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • 日産Zの「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • 日産Zの「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • 日産Zの「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • 日産Zの「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • 日産Zの「ヘリテージエディション」（米国仕様）
  • 日産Zの「ヘリテージエディション」（米国仕様）

日産自動車の米国部門は9月10日、2026年モデルの『Z』（日本名：『フェアレディZ』）に1990年代の名車『300ZX』を彷彿とさせる新グレード「ヘリテージエディション」を設定すると発表した。

【画像】日産Zの「ヘリテージエディション」

同モデルは、Zカークラブが主催する第38回国際Zカーコンベンション「ZCON」で初公開された。毎年数百人のZファンが集まる同イベントでの発表となった。

ヘリテージエディションパッケージは、「パフォーマンス」グレード専用オプションとして、車両本体プラス2940ドルで提供される。これにより、ヘリテージエディション付きパフォーマンスグレードの総額は5万5910ドルからとなる。

1989年に登場した300ZX（ファンの間では「Z32」と呼ばれる）は、初代日産Zから20年後に誕生したモデル。低く幅広いプロポーションと極めて短いオーバーハングが特徴で、ツインターボV6エンジンも選択可能だった。

2026年モデルのZヘリテージエディションは、この象徴的なモデルを現代に蘇らせる。ブロンズ色の19インチRAYSホイール、レトロスタイルの「ツインターボ」バッジ付きカーボンファイバー製リアスポイラー、ボディサイドのブロンズ色「ツインターボ」グラフィックを採用した。

内装では、専用ドアキックプレートと専用フロアマットを装備。仕上げには、日産のパフォーマンスカー史上最も愛されたカラーの一つである、象徴的な『GT-R』のミッドナイトパープル塗装を採用している。

2026年モデルでは、スポーツとパフォーマンスグレードに新色のボルダーグレー塗装とブラックルーフの組み合わせも選択可能となった。

7代目日産Zのデザインは、スポーツカーの歴史を参照した数多くの要素を特徴としている。隆起したフードバルジとシャープなクリースは初代日産Zを想起させ、各ヘッドライトの三日月形LEDランニングライトは「240ZG」のガラスカバー付きヘッドライトを彷彿とさせる。

2026年モデルのZのリアデザインは明らかにZ32の影響を受けており、楕円形のテールライト形状とブラックアウトされたセンター部分が特徴的だ。Z32にインスパイアされた楕円形状は、最新Zのフロントグリルにも見られる。

キャビン内では、ダッシュボード上部に3つのゲージを配置。これは過去の多くのZスポーツカーで見られたデザインキューだ。2026年モデルでは、ターボチャージャーのブースト圧、タービン回転数、バッテリー電圧を表示する。

スポーツグレードは、3.0リッターツインターボV6エンジンを搭載し、最高出力400hp、最大トルク350lb-ftを発生。6速マニュアルトランスミッションまたは9速オートマチックトランスミッションを選択できる。

パフォーマンスグレードには、機械式リミテッドスリップデフ、19インチRAYS超軽量鍛造アルミホイール、ブリヂストンポテンザS007高性能タイヤ、ニッサンパフォーマンスブレーキが追加される。

NISMOグレードは、最高出力420hp、最大トルク384lb-ftまで向上。NISMO専用チューニングサスペンションとブレーキ、改良されたエアロダイナミクスボディワーク、より幅広いホイールとアグレッシブなタイヤコンパウンドを採用している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 フェアレディZ

日産自動車

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES