フェラーリ『テスタロッサ』復活、新世代電動スーパーカーは1050馬力

フェラーリは9月10日、新型スーパーカー『849テスタロッサ』を発表した。1984年の『テスタロッサ』で有名になった伝説的な名前が復活する。

同車は、『SF90ストラダーレ』の後継モデルとして位置づけられ、ミッドリア配置のツインターボV8エンジンに3つの電気モーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを搭載する。総出力は1050hpで、前モデルより50hp向上した。

849テスタロッサは、その性能とドライビングの興奮、そして乗り心地や内装の洗練性を両立させた設計により、フェラーリのラインナップの頂点に位置する。最も要求の厳しい顧客に向けて開発されたこのモデルは、1956年の『500TR』で初めて使用され、1984年の『テスタロッサ』で有名になった伝説的な名前の復活でもある。

パワートレインの中核となるのは、国際エンジン・オブ・ザ・イヤーを複数回受賞したエンジンファミリーの最新版、ツインターボV8エンジンだ。完全に再設計されたこのエンジンは、最高出力830hpを発生し、フェラーリの市販車史上最大のターボチャージャーを採用している。

3つの電気モーターで構成されるハイブリッドシステムは220hpを発生し、リアに1基、フロントアクスルに2基配置される。オンデマンド4WDシステムとトルクベクタリングにより、あらゆる条件下で最大限の性能を発揮する。

動的性能を向上させるため、849テスタロッサには最新世代のブレーキ・バイ・ワイヤシステムに加え、フェラーリのABSエボコントローラーが装備される。スプリングとダンパーのセットアップも完全に見直され、グリップ限界での挙動が改善された。

大幅な軽量化により、849テスタロッサはSF90ストラダーレと同等の重量を維持しながら大幅な性能向上を実現し、レンジモデル史上最高のパワーウェイトレシオを誇る。

スタイリング面では、1970年代のスポーツプロトタイプからインスピレーションを得た鋭く幾何学的なラインが特徴的だ。形状と機能の相乗効果により、時速250kmで415kgのダウンフォースを発生し、SF90ストラダーレより25kg向上している。

コックピットはより包み込むような設計となり、「F80」にインスパイアされた中央セイルモチーフと統合されたギアチェンジゲートが採用された。新しいステアリングホイールには機械式ボタンが装備され、象徴的なエンジンスタートボタンも含まれている。

849テスタロッサのプラグインハイブリッドシステムは、830hpのツインターボV8エンジンと3つの電気モーター、高電圧バッテリー、インバーターで構成される。7.45kWhのリチウムイオンバッテリーにより、eDriveモードでは最大25kmの電気走行が可能だ。

内燃エンジン（プロジェクトコードF154FC）は、フェラーリの多数受賞歴を持つツインターボV8の最新版で、208hp/Lの比出力を実現している。新しい大型ターボチャージャーには、F80由来の低摩擦ベアリングと「296GT3」にインスパイアされた革新的なヒートシールドが採用されている。

電気モーターとハイブリッドシステムは、SF90ストラダーレから派生したPHEVアーキテクチャを採用し、総出力220hpを発生する。フロントアクスルの2基のモーターはRAC-eシステムを構成し、4WDシステムとトルクベクタリングを可能にする。リアアクスルのMGU-Kは、フォーミュラ1での経験から直接派生している。

eManettinoで選択可能な4つの電気駆動モード（eDrive、Hybrid、Performance、Qualify）により、あらゆる条件下で性能が最適化される。0～100km/h加速2.3秒、最高速度は330km/h以上を実現している。

《森脇稔》

