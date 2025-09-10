BMW『X2』に48Vマイルドハイブリッドディーゼル搭載、「xDrive20d」672万円から

ビー・エム・ダブリューは9月9日、小型SUVクーペ『X2』のラインアップに、「X2 xDrive20d」を追加し、全国のBMW正規ディーラーにおいて、販売を開始した。価格は672万円から。

【画像】48Vマイルドハイブリッドディーゼルを搭載した「BMW X2 xDrive20d」

BMW X2は、BMW Xモデルらしいオフロード性能と創造性を駆り立てる都会的な存在感を併せ持つSUVクーペ。スタイリッシュなクーペ・デザインを取り入れることにより、都会でも、郊外でも、あらゆる走行シーンに適したモデルだ。

他のBMW Xモデル同様に、様々な特長を備えながら、特に、高いアイ・ポイントがドライブ時に安心感をもたらすセミ・コマンド・シート・ポジション、開放感のあるインテリア・スペース、多彩な収納機能、自由自在にアレンジ可能なリア・シートなど、アクティブなライフスタイルにも柔軟に対応する使い勝手の良さと、BMWならではの俊敏で爽快な走りを兼ね備えた、プレミアム・スモール・コンパクト・セグメント唯一のSACだ。

BMW X2は2018年に初代モデルが誕生し、2023年に誕生した第二世代目となったBMW X2は、外装、内装共に、どの角度から見ても力強くもモダンで、シンプルながらも洗練された印象を与えている。BMWカーブド・ディスプレイの採用やOS 9を搭載するなど、ユーザー・インターフェースにおいても、大幅なデジタル化が行なわれている。

さらに、第二世代BMW X2においては、電気自動車『iX2』がラインアップされている。

X2 xDrive20dは、最高出力110kW/4000rpm、最大トルク360Nm/1500-2500rpmを発揮する高効率な2L直列4気筒BMWツインパワー・ターボ・クリーン・ディーゼル・エンジンを搭載し、ダイナミックな走りを実現する7速ダブル・クラッチ・トランスミッション、さらには48Vマイルド・ハイブリッド・システムを組み合わせることで、システム・トータル最高出力120kW、システム・トータル最大トルク400Nmを実現している。

また、X2 xDrive20d M Sportは、BMW X2にラインアップされている他のモデル同様にアダプティブMサスペンションが搭載されていることにより、優れた快適性と操縦性を兼ね備えている。