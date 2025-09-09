ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ボルボの最上位EVセダン『ES90』、欧州市場向け生産スタート

ボルボ ES90の欧州向け生産開始
  • ボルボ ES90の欧州向け生産開始
  • ボルボ ES90
  • ボルボ ES90
  • ボルボ ES90
  • ボルボ ES90
  • ボルボ ES90
  • ボルボ ES90
  • ボルボ ES90（参考）

ボルボカーズは9月4日、新型フル電動セダン『ES90』の欧州市場向け生産を開始したと発表した。

【画像】ボルボの最上位EVセダン『ES90』

これは同社の完全電動化に向けた重要な節目となる。

ES90は「バランスの取れた生活」をコンセプトに設計され、安全性、技術、多様性を現代的な電気セダンの洗練されたデザインに融合させた。ボルボ車として初めて800V技術を搭載し、従来の電気自動車モデルよりも長い航続距離と高速充電を実現している。

同車は次世代コアコンピューティングを搭載し、同社のスーパーセット技術スタックを使用して開発された。継続的なソフトウェアアップデートにより時間とともに進化するよう設計されている。

3月に発表されたES90は、セダンの洗練された優雅さとファストバックの適応性を組み合わせ、SUVに特有の広い室内空間と高い最低地上高を提供する。この3つのセグメントの長所を融合することで、快適性や空間性を犠牲にしない多用途な車両として独自のクラスを確立している。

ボルボカーズは複数の欧州市場でES90の受注を開始しており、顧客への納車は今年後半に開始予定だ。また、アジア太平洋地域の主要市場でも近く販売開始される予定である。

完全電動車として排気ガスゼロを実現するES90は、カーボンニュートラルな製造から循環経済原則、責任あるビジネス慣行まで、ボルボカーズの持続可能性への幅広いコミットメントを反映している。成都工場でカーボンニュートラルエネルギーを使用して生産されており、7月の同社ライフサイクルアセスメント報告書によると、ES90はこれまでのボルボ車の中で最も低い炭素フットプリントの一つを実現している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボルボカーズ（Volvo Cars）

セダン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES