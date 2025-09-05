スバル『BRZ』にもイエロー出た！「STI Sport YELLOW EDITION」は300台限定で418万円から

SUBARU(スバル)は9月5日、スポーツカー『BRZ』の特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を発表した。300台限定で、価格は418万円からだ。

【画像】スバル『BRZ』の「STI Sport YELLOW EDITION」

BRZは、水平対向エンジンを搭載したFRレイアウトのピュアスポーツカー。今回発表された「STI Sport YELLOW EDITION」は、「STI Sport」をベースにした特別仕様車だ。ボディカラーには「サンライズイエロー」を採用し、18インチアルミホイールとBRZリヤオーナメントをブラックカラーでコーディネートした。

インテリアでは、シートやステアリングホイールなどのステッチカラーをボディカラーと同色系のイエローとし、ドアトリムに専用刺繍を施すことで、スポーティかつ遊び心のあるデザインに仕上げた。

特別装備として、エクステリアには18インチアルミホイール（マットブラック塗装）、brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー、フロント17インチ対向4ポット、リヤ17インチ対向2ポット）、BRZリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）を装備する。

インテリアには、ウルトラスエード&本革シート（ブラック、イエローステッチ+イエローパーフォレーション）、本革巻ステアリングホイール（高触感革、イエローステッチ+ダークキャストメタリック加飾）、本革巻ハンドブレーキレバー（高触感革、イエローステッチ）などを採用した。

特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」は、300台の限定販売として、9月5日から10月5日の期間中に全国のSUBARU販売店で抽選申し込みを受け付ける。

また、9月13日に富士スピードウェイ（静岡県）で開催される「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」にて展示される予定だ。