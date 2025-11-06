ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスAMG『GT』最強、「トラックスポーツ」の最新プロトタイプ写真公開…サーキットテスト開始

メルセデスAMGのコンセプトAMG GTトラックスポーツのプロトタイプ
メルセデスAMGは、現在開発を進めている『コンセプトAMG GTトラックスポーツ』の最新プロトタイプの写真を公開した。

ドイツ・アファルターバッハのファクトリーで最終調整を完了したコンセプトAMG GTトラックスポーツは、集中的な走行テストを開始している。

黄色と赤のアクセントでカモフラージュされたプロトタイプは、テストコースやレースサーキットで初の走行性能テストに臨んでいる。メルセデスAMG『GT』ファミリーの最強モデルに位置づけられる同車は、メルセデスAMG製2ドアスポーツカーの哲学と強みを基盤としながら、過激さと妥協のないデザインにおいて大幅な進歩を遂げているという。

過激な外観デザインは、最大限の走行性能に焦点を当てていることを明確に示している。これは、インテリジェントな軽量構造と物理的限界の探求を目指すパフォーマンス特性と組み合わされている。

コンセプト車両は、さらに最適化された重量バランス、AMG特有のV8パワートレイン技術、洗練された空力アーキテクチャを備えている。サーキットでのテストを通じて、メルセデスAMGは最も厳しい条件下で、高い品質とパフォーマンス基準に準拠しながら、すべてのシステムと複雑なコンポーネントの相互作用を検証することを目指している。

メルセデスAMGのミヒャエル・シーベ氏は「コンセプトAMG GTトラックスポーツにより、再び可能性の限界を探求している。比類のないAMGスピリットを持つ世界クラスのチームがこのコンセプトに取り組んでいる。それは物理的かつ走行性能の限界へと導く」とコメントした。

《森脇稔》

