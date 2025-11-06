トランクまで光る！『GR86/BRZ』の後ろ姿が劇的に変わるフルLEDテールランプが登場

コラントが運営するオンライン専売のアフターパーツブランド・INTEC（インテック）が、トヨタ『GR86』/スバル『BRZ』専用フルLEDテールランプセットを展開中だ。

【画像】INTEC『GR86』『BRZ』専用フルLEDテールランプセット

GR86/BRZ専用フルLEDテールランプセットは、トランクまでつながる光のラインが特徴で、リア全体をスタイリッシュかつ印象的に演出する。水平ラインによってワイド感をアップさせ、シャープに切り込む光のラインを実現している。

ウインカー機能では、通常点灯とシーケンシャル（流れる表示）の切り替えが可能で、シーンや好みに合わせて使用できる。点灯パターンは、ポジション・ウインカー・ブレーキ・全点灯の4パターンを搭載し、後続車からの視認性も向上させている。

INTEC『GR86』/スバル『BRZ』専用フルLEDテールランプセット

カラーバリエーションはSR（スモークレンズ/レッドクローム）・SB（スモークレンズ/ブラッククローム）・SG（スモークレンズ/グロスブラック）・RG（レッドレンズ/グロスブラック）の4種類を用意し、ユーザーの好みに合わせてリアスタイルをカスタマイズできる。また、別売りのバック＆リアフォグランプと組み合わせることで、リアビューをさらにスタイリッシュに演出することも可能だ。

適合車種は、トヨタ・GR86（ZN8 2021年10月～）とスバル・BRZ（ZD8 2021年8月～）。1年間の保証つきで、INTEC公式オンラインショップ価格は税込み7万7000円。そのほか、楽天市場、Yahooショッピング、Amazonの各公式ショップで取り扱いが開始される。