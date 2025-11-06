ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

＜新連載＞［お金をかけずにサウンドアップ！］投資額“ゼロ円”で実現可能、簡単な低音増強法

カーオーディオシステムのアップグレードにはとかくお金がかかりがちだが、実はコストをかけずして実行できることがいくつかある。当連載では、その1つ1つを紹介している。まずは、基本的なサウンド調整機能で行えるスペシャルチューニング術から公開している。

◆「フェーダー（前後音量バランス調整機能）」を使った応用的なチューニング法がある！

車室内には特有の音響的な不利要因があり、それらに対処できると聴こえ方がガラリと変わる。ただし、緻密なサウンドチューニングを行おうとすれば、それなりの機器が必要となる。

しかし、極々基本的な音調整機能を操作することでもある程度聴こえ方を変えられる。というわけで前回の記事では、超基本機能である「バランス」と「フェーダー」にて行うサウンドアップ法を解説した。

なおバランスとは左右の音量差を整える機能で、フェーダーとは前後の音量差を整える機能だ。で、クルマに自分1人しか乗っていないときにはバランスは助手席側に振って運転席で聴いたときに左右の音量差がないポイントに設定し、フェーダーは「10：0」でフロントに振るのが基本となると説明したが、実は、そこからの応用的な調整法が存在している。

「バランス」と「ファーダー」の操作画面の一例（三菱電機・ダイヤトーンサウンドナビ）。「バランス」と「ファーダー」の操作画面の一例（三菱電機・ダイヤトーンサウンドナビ）。

◆フェーダーを上手く扱えると、「低音増強効果」をゲット可能に！

実は、フェーダーを上手く操ると「低音増強効果」を得られる場合が多い。

早速、その設定法を説明していこう。まずはバランスを操作して自分にとって左右の音量差がないようにして、次いでフェーダーを「10：0」でフロントに振る。

そうした上でそこからゆっくりフェーダーを後ろ側に動かしながら特に低音に聴き耳を立てよう。そうすると段々低音の量感が増えるのを感じ取れるはずだ。

そしてさらにフェーダーをゆっくりと後ろ側に振っていくと、今度はリアスピーカーから音がしっかりと聴こえてきて、低音だけが分厚くなった感じは消えていく。そうなったら振り過ぎだ。

なので今度はフェーダーをゆっくりと前側へと戻していこう。そうすると今度は、リアスピーカーから音が聴こえる感じが薄まっていく。

純正ドアスピーカーの取り付け位置の一例。純正ドアスピーカーの取り付け位置の一例。

◆高音と低音の性質の違いを上手く利用することで、低音増強効果が現れる！

そして再び、低音の量感がアップする感じが強まっていき、さらにフェーダーを前側に戻していくと徐々に低音が痩せていく。

この操作を繰り返して、リアスピーカーから音が出ている感じがしない範囲で低音だけが最大限分厚くなるポイントを探ろう。これにて低音増強を完成できる。

このような設定が可能となるメカニズムは、以下のとおりだ。音は音程が高くなるほど真っ直ぐに進もうとする性質が強まり、出どころが分かりやすくなる。逆に音程が低い音ほど障害物を回り込もうとする性質が強くなり、出どころも分かりづらくなる。

で、フェーダーを少しだけ後ろに振ると、リアスピーカーから放たれる高音はシートにブロックされて聴こえて来ず、低音だけはシートを回り込んで耳に届く。しかし出どころが分かりづらいので、その低音はフロントスピーカーから聴こえているものと錯覚する。こうして低音増強効果が成立するのだ。

ただし、リアスピーカーの位置等、状況によってはこの効果が現れない場合もある。しかし試す価値は大だ。興味があればぜひともトライしてみてほしい。

今回は以上だ。次回は、その他の簡単チューニング法を紹介する。乞うご期待。

《太田祥三》

