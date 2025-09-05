中国GAC、グローバル戦略車『AION V』欧州投入へ…IAAモビリティ2025

中国の自動車メーカーのGAC（広汽集団）は、9月8日にドイツ・ミュンヘンで開幕するIAAモビリティ2025に出展すると発表した。

【画像】GACの世界戦略車 AION V

同社はミュンヘン見本市会場のブースE01-B3でグローバル戦略モデルを発表し、「欧州で、欧州のために」という長期的な取り組みを推進する予定だ。

展示会では、スマート・ドライビング、プレミアム・スマート・キャビン、統合型モビリティ・ソリューションなど多様な先端技術を展示する。HYPTEC、GAC、AIONの各フラッグシップモデルが展示され、香港で初公開された量産型マルチローター飛行自動車も展示する予定だ。

さらにGACは「欧州市場計画」の最新情報を共有するとともに、グローバル戦略モデル『AION V』の欧州市場正式導入を発表する予定である。

同社は産業バリュー・チェーンに沿って構成された5つのテーマ別展示を通じて、自社のエコシステム・グローバル化を提示し、モビリティ分野における戦略的レイアウトと技術的ブレークスルーを体系的に展示する。

GACのブースでは、来場者はVRを活用した刺激的な体験を通じて、新たな方法で車両を探索できる。来場者はVRヘッドセットとジェスチャー操作により、安全機能やバッテリー技術といったブランドの中核的強みを体感し、欧州の家族が重視する移動の安全性、快適性、低炭素モビリティへのニーズに応える。

来場者は、GACの「卓越した安全性、プレミアム品質、ハイ・テクノロジー」という強みと革新的なモビリティ・ソリューションを深く理解できるという。