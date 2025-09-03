ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

オペル『コルサGSEビジョン・グランツーリスモ』、800馬力で0-100km/h加速は2.0秒…IAAモビリティ2025で発表へ

オペルは、ドイツで9月8日に開幕するIAAモビリティ2025において、『コルサGSEビジョン・グランツーリスモ』を世界初公開すると発表した。

このコンセプトカーは、現実の展示車両として公開されるだけでなく、今秋にはプレイステーション4・5向けゲーム「グランツーリスモ7」でもプレイ可能になる「フィジタル」プレミアを実現する。

性能面では、前後のアクスルにそれぞれ350kW（476hp）の電動モーターを搭載し、システム総出力は588kW（800hp）、トルクは800Nmを発生する。常時全輪駆動システムにより、0-100km/h加速は2.0秒、最高速度は320km/hに達する。さらに4秒間で59kW（80hp）を追加するブースト機能も備える。

82kWhのバッテリーを搭載しながら車重は1170kgに抑えられており、軽量素材の採用により実現した。

デザイン面では、オペルの「ボールド&ピュア」デザイン哲学をより技術的に表現。新世代のオペル・ビザーをスリムに仕上げ、オペル・コンパスを車両の中央スパインとして強調している。

空力性能を高めるため、エアロボンネット、エアロブレード・フェンダーフレア、アクティブエアロディフューザー、アクティブエアロスポイラーなどを装備する。

内装は「デトックス」されたレーシング体験を提供。スリムなステアリングホイールとヘッドアップディスプレイのみで必要な情報を表示し、スクリーンは不要とした。軽量サスペンデッドシートと6点式シートベルト、ロールケージにより安全性も確保している。

《森脇稔》

