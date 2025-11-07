ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

マツダ、2つのeスポーツ全国大会を支援…選手向けリアル体験プログラム拡充

全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA「グランツーリスモ７」スペシャルグランプリ
  • 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA「グランツーリスモ７」スペシャルグランプリ
  • 2025 AUTOBACS JEGT Supported byGRAN TURISMO

マツダは11月6日、eスポーツ大会「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA『グランツーリスモ7』スペシャルグランプリ」の全国決勝大会および「2025 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO」の決勝大会を支援すると発表した。

【画像】2つのeスポーツ全国大会

各大会で優秀な成績を収めた選手へ「サーキット体験プログラム参加権」や「2026年スーパー耐久シリーズ観戦券」などリアルなモータースポーツ体験機会を提供する。

マツダは、モータースポーツの裾野拡大への貢献と、モータースポーツ文化を未来につなげていくことを目的として、参加型モータースポーツ活動を継続している。eスポーツで活躍する選手にリアルな運転体験機会を提供するチャレンジプログラム「バーチャルからリアルへの道」の活動として、本年度はより幅広い選手にリアルな運転機会を提供していきたいと考え、2つのeスポーツ大会の決勝大会に協賛することを決定した。

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA『グランツーリスモ7』スペシャルグランプリ」は、「第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会」の文化プログラム・エキシビション種目。予選を勝ち抜いた各都道府県代表選手によって競われるグランツーリスモ7の全国大会が11月22日と23日にオンラインで実施される。19歳以上の選手が参加する一般の部上位6名に、サーキット体験会への参加権、18歳以下の選手が参加するU-18の部の上位3名には、2026年スーパー耐久シリーズ観戦券（1戦分）を賞典として設定した。

「2025 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO」は世界大会出場の選手などが所属するチームで構成されるリーグ戦。決勝大会は2026年1月11日に東京オートサロン2026会場である幕張メッセで実施される。グランプリシリーズ（トップリーグ）およびチャレンジリーグの参戦チームより成績優秀者各1名（計2名）にサーキット体験会への参加権を賞典として設定した。

マツダは、今後も「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ、日常に感動をもたらす移動体験を提供し続けていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マツダ

eスポーツ

グランツーリスモ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES