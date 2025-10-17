ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

メルセデスベンツ、新型『CLA』のアート作品公開…「リーグ・オブ・レジェンド」世界大会のトロフィーに着想

メルセデスベンツは、リーグ・オブ・レジェンド世界大会2025の開幕を記念して、ユニークなアート作品「リーグ・オブ・レジェンド メルセデスベンツCLAアートピース」を公開した。

ライアットゲームズと共同で制作されたこの作品は、リーグ・オブ・レジェンド世界大会のトロフィーである新サモナーズカップからインスピレーションを得ている。

アートピースはメルセデスベンツ『CLA』新型をベースとし、「クラス・オブ・クリエイターズ」シリーズの一部として制作された。このシリーズは、新型CLAをベースにパートナー、デザイナー、クリエイティブな人材との協力で生み出された5つのユニークなアート作品で構成されている。

作品は2025年世界大会の優勝チームに授与される新サモナーズカップの要素に焦点を当てている。シルバークローム仕上げ、ブルーサファイア、ゴールドトリムアクセントが新サモナーズカップのデザインを反映している。

シャシーには2011年から2024年までの世界大会優勝チーム名が刻印されており、大会の歴史とリーグ・オブ・レジェンド、eスポーツ、ゲーミングコミュニティへの敬意を表している。この作品は、eスポーツを世界的現象にしたファンの情熱と献身を表現する芸術的シンボルとなっている。

リーグ・オブ・レジェンド世界大会2025は、2025年10月14日から11月9日まで中国の北京、上海、成都の3都市で開催される。メルセデスベンツは公式自動車パートナーとして大会に参加。新CLAアートピースにより、メルセデスベンツはリーグ・オブ・レジェンドとゲーミングコミュニティを自動車デザインと前例のない方法で組み合わせた特別なハイライトで世界大会2025の開幕を祝っている。

《森脇稔》

