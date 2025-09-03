ホーム モーターサイクル 新型車 記事

53.4km/Lの低燃費！ 実用スクーターの代名詞、スズキ『アドレス125』新型発売、価格は28万0500円

スズキの新型スクーター『アドレス125』（マットステラブルー）
  • スズキの新型スクーター『アドレス125』（マットステラブルー）
  • スズキの新型スクーター『アドレス125』（マットステラブルー）
  • スズキの新型スクーター『アドレス125』（ソリッドアイスグリーン）
  • スズキの新型スクーター『アドレス125』（ソリッドアイスグリーン）
  • スズキの新型スクーター『アドレス125』（マットブラックメタリックNo.2）
  • スズキの新型スクーター『アドレス125』（マットブラックメタリックNo.2）
  • スズキの新型スクーター『アドレス125』（パールグレイスホワイト）
  • スズキの新型スクーター『アドレス125』（パールグレイスホワイト）

「通勤快速」として親しまれる実用スクーターの代名詞、スズキ『アドレス125』がフルモデルチェンジ。9月10日より日本国内で発売される。価格は28万0500円だ。

アドレス125は、クラシックで都会的なスタイリングを備えた「アドレス」の新モデルだ。先代の街になじむ丸みのあるボディーデザインを継承しつつ、フロントポジションランプやリヤコンビネーションランプの変更により外観を刷新した。

スズキの新型スクーター『アドレス125』（マットステラブルー）スズキの新型スクーター『アドレス125』（マットステラブルー）

さらなる実用性の向上も図られている。シートを開けずに給油できるフューエルリッド付き燃料タンクを採用し、燃料タンク容量を5.0リットルから5.3リットルに増加。シート下収納も21.8リットルから24.4リットルに拡大した。

デュアルフロントポケットやデュアルユーティリティフックのほか、タンデム走行時にグラブバーとしても活用できるリヤキャリアを標準装備するなど、使い勝手の良い装備も充実している。

スズキの新型スクーター『アドレス125』（ソリッドアイスグリーン）スズキの新型スクーター『アドレス125』（ソリッドアイスグリーン）

車体には取り回しやすさと操縦性を兼ね備えた軽量な新設計フレームを採用。エンジンは124ccの空冷2バルブ単気筒SOHC「SEP」（SUZUKI ECO PERFORMANCE）エンジンを搭載。スムーズな加速性能とWMTCモード燃費53.4km/リットルの高い燃費性能を両立した。始動方式を常時噛み合い式に変更し、始動時の高い静粛性を実現。カムシャフトの変更により、低中速域でのトルクが先代モデルより向上し、力強い走りに貢献している。

カラーは、マットステラブルー、マットブラックメタリックNo.2、ソリッドアイスグリーン、パールグレイスホワイトの4色展開。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ モーターサイクル

スズキ

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

125cc

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES