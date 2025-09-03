53.4km/Lの低燃費！ 実用スクーターの代名詞、スズキ『アドレス125』新型発売、価格は28万0500円

「通勤快速」として親しまれる実用スクーターの代名詞、スズキ『アドレス125』がフルモデルチェンジ。9月10日より日本国内で発売される。価格は28万0500円だ。

アドレス125は、クラシックで都会的なスタイリングを備えた「アドレス」の新モデルだ。先代の街になじむ丸みのあるボディーデザインを継承しつつ、フロントポジションランプやリヤコンビネーションランプの変更により外観を刷新した。

スズキの新型スクーター『アドレス125』（マットステラブルー）

さらなる実用性の向上も図られている。シートを開けずに給油できるフューエルリッド付き燃料タンクを採用し、燃料タンク容量を5.0リットルから5.3リットルに増加。シート下収納も21.8リットルから24.4リットルに拡大した。

デュアルフロントポケットやデュアルユーティリティフックのほか、タンデム走行時にグラブバーとしても活用できるリヤキャリアを標準装備するなど、使い勝手の良い装備も充実している。

スズキの新型スクーター『アドレス125』（ソリッドアイスグリーン）

車体には取り回しやすさと操縦性を兼ね備えた軽量な新設計フレームを採用。エンジンは124ccの空冷2バルブ単気筒SOHC「SEP」（SUZUKI ECO PERFORMANCE）エンジンを搭載。スムーズな加速性能とWMTCモード燃費53.4km/リットルの高い燃費性能を両立した。始動方式を常時噛み合い式に変更し、始動時の高い静粛性を実現。カムシャフトの変更により、低中速域でのトルクが先代モデルより向上し、力強い走りに貢献している。

カラーは、マットステラブルー、マットブラックメタリックNo.2、ソリッドアイスグリーン、パールグレイスホワイトの4色展開。