BMW『X5』改良新型、インドで発売…「M Sport Pro」新設定

BMWは8月28日、SUV『X5』の改良新型をインドで発売したと発表した。チェンナイのBMWグループ工場で現地生産され、全国のBMWディーラーでガソリンとディーゼルの両エンジン仕様を販売する。

外観では、マトリックスアダプティブLEDヘッドライトやブルーアクセント、BMW セレクティブビームを採用。21インチアルミホイールを標準装備し、存在感のあるデザインを実現している。

新設定のM Sport Proパッケージでは、キドニーグリルやエアブリーザー、テールパイプトリムにBMWインディビデュアル ハイグロスブラック エレメントを採用。M Sport エキゾーストやレッド塗装のブレーキキャリパーを備えたM Sport ブレーキで、スポーティな性格を強調している。

内装では、12.3インチの情報ディスプレイと14.9インチのコントロールディスプレイを組み合わせた、フルデジタルBMW ワイドスクリーンカーブドディスプレイを採用。全車が電動調整機能付きコンフォートシートを標準装備している。

パワートレインは、3リッター直列6気筒エンジンを搭載。ガソリンのxDrive40iは最高出力381hp、最大トルク520Nmを発生し、0-100km/h加速は5.4秒。ディーゼルのxDrive30dは最高出力286hp、最大トルク650Nmで、0-100km/h加速は6.1秒を実現している。

新機能として、xOffroad パッケージを導入。センターコンソールのオフロード ロッカースイッチで、4つのオフロード走行モード（xSand、xRocks、xGravel、xSnow）を選択可能だ。車両の高さ設定やxDriveシステム、加速レスポンス、トランスミッション制御を自動調整する。

安全装備では、クルーズコントロールや注意力アシスタント、サラウンドビューカメラ付きパーキングアシスタント プロフェッショナル、ドライブレコーダーなどを標準装備している。

《森脇稔》

