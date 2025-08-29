日産『ノート』に「AUTECH LINE」、さりげなくカスタマイズ…243万8700円から

日産モータースポーツ&カスタマイズは8月28日、コンパクトカーの『ノート』に新たなカスタムカー「AUTECH LINE」を設定すると発表した。価格は243万8700円からとなる。

「AUTECH LINE」は、さりげない個性やこだわりをクルマに求める顧客に向けて、車種ごとに最適化した特別なカスタマイズを施した新たなシリーズだ。『キャラバン』に続いて、ノートにも新たに設定した。

ノート「AUTECH LINE」では、専用の16インチアルミホイールやメタル調フィニッシュのドアミラーを採用したほか、すべてのボディカラーにおいて、ダークメタルグレーのフロントグリルを装備した。また、シート素材には、「エクストレイル」で好評の、ナッパレザー並みのしっとりとした触感と包まれる心地よさをもたらす次世代シート素材「TailorFit（テーラーフィット）」を採用した。

今回の一部仕様向上では、カスタムカー各車種や「助手席回転シート」においても、走行中に車両や歩行者を検知し衝突回避をアシストする「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」の左右検知範囲を大幅に拡大することで、左右から走行してくる自転車などに対する検知性能を向上させるとともに、各種最新の法規に適合している。また、後席への人や荷物の置き去りがないように、降車前にドライバーへお知らせする「後席リマインダー」を全グレードに標準設定した。

ノート「AUTECH LINE」、オーラ「AUTECH」シリーズは8月28日より、また、ノート「AUTECH CROSSOVER」、ノート・ノート オーラ「助手席回転シート」は9月5日より、日産の販売会社を通じて発売される。