『ノートオーラ NISMO』の走行モード特性を変更、NISMOスポーツリセッティング「TYPE-2」を発売

NISMOが日産『ノート オーラ NISMO』（E13）用の「NISMOスポーツリセッティング TYPE-2」を販売開始。専用VCMへ置き換えるファクトリー・ライン商品で、税込み価格は部品代・工賃込みで15万4000円。取扱開始は2026年1月下旬より。

NISMOスポーツリセッティング TYPE-2は、専用VCMを使用し、車両が持つ6つのドライブモードの特性を変更する。Dレンジでは加速力を高める方向に調整し、アクセルとフットブレーキによるリニアな加減速コントロールを実現した。Bレンジでは回生力を強める方向とし、とくにワインディングシーンでの走りやすさを追求している。

ノーマルでもパフォーマンスの良いノート オーラ NISMOで、スポーツドライビングをより楽しめるチューニングとなる。一般道や高速道路、ワインディングなど、さまざまな走行シチュエーションに応じた走りを楽しめる仕様となっている。

適合車種はノート オーラ NISMO（E13 2025年8月～）およびノート オーラ NISMO tuned e-POWER 4WD（E13 2025年8月～）。取り扱いはNISMO大森ファクトリーとNISMOパフォーマンスセンター（NPC）で行う。なお、現在車両に装着されている純正VCMは回収される。

