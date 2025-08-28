レイズのホイールコレクション、2025年は新モデル4アイテム＋新色追加で計10アイテム展開

国産ホイールメーカー・RAYS（レイズ）が、ホイールコレクション「RAYS SEASON SELECTION（RSS）」において、2025年シーズンの新ラインナップを発表した。

RAYS SEASON SELECTIONは、車種専用設計により最適なパフォーマンスを実現し、デザイン性を損なうことなく高次元でバランスさせた「オールメイド・イン・ジャパン」のホイールコレクションだ。

「SEASON SELECTION」は、季節や用途を問わず選びやすいモデルとして展開される。これからのスノーシーズンにもマッチする設計バランスで、日常使いから冬場のスタッドレス装着まで、幅広いシーンに対応する。

RS VOUGE SE グロッシーブラック（BXZ）

RAYS SEASON SELECTIONでは、ハブ内径やオフセットを純正ホイールと同等値に設定し、各車種ごとに専用設計。車体との高いマッチング性能を誇り、純正同等のフィッティングと安心感を提供する。

2025年は新たに以下の4モデルを追加し、計10アイテムで展開する。

●RS VOUGE SE…「季節を選ばず使える一本」を求めて、VOUGE SEをベースに防錆性の高い塗装を施した特別仕様を設定

●RS 2X7FA-C…シーズンセレクションを象徴するグロッシーブラックに加え、2025年に新たに加わったサンライトシルバーの2色をラインナップ

●RS D108…大人気のD108にランドクルーザー250/300用でシーズンセレクションモデルが登場

●RS M9+…アメリカンなスタイルで人気のM9+のデリカD5、デリカミニ用サイズにも、レイズシーズンセレクションモデルが登場

RS M9+ グロッシーブラック（BXZ）

2025年シーズンに合わせて新たなカラーバリエーションが追加され、上記新モデルである「RS 2X7FA-C」に採用されるとともに、継続モデルの「RS 2X7FT」および「RS 2X9Plus」にも新色「サンライトシルバー（SU）」が加わった。新カラーの追加により、ユーザーの好みや車両のスタイルに応じた選択の幅が広がっている。

2025年のRAYS SEASON SELECTIONは、昨年より4アイテム増加した計10アイテム展開により、より幅広いニーズに応えるラインナップとなった。同社ではデザイン・性能・安全性を高次元で融合させたレイズの自信作を、ぜひこの機会に体感してほしいとしている。

三菱・デリカ D:5 × RS M9+