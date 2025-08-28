ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

中国EV「ニーオ」、新型『ES8』を9月発表へ…NIO Day 2025

中国のEVメーカーのNIO（ニーオ）は8月25日、年次イベント「NIO Day 2025」を9月に中国・杭州で開催すると発表した。

同イベントでは新型『ES8』が正式発表される予定だ。

NIO Dayは同社がユーザーと交流し、技術革新の成果を共有する年次イベントで、今回初めて秋季開催となる。準備期間が短く調整が複雑な中、ユーザーアドバイザーの助言と複数回の議論を経て、運営委員会が杭州を開催都市として選定した。

杭州は千年の文化遺産と現代の活力が融合する都市として知られる。西湖の静寂な美しさ、銭塘江の激流、洗練された茶文化で有名で、「優雅で調和的、寛大で開放的」な精神で時代の最前線に立ち続けている。

2022年以降、杭州のニーオユーザーはNIO Day開催誘致に熱心に取り組んでおり、その情熱と献身がユーザーコミュニティ全体にインスピレーションを与えている。

NIO Day 2025では、参加者は龍井茶や杭州料理を味わうだけでなく、同市の深い文化的魅力と革新精神を体験できる。イベントは湖と山に囲まれた環境で開催される。

杭州の独特な魅力に敬意を表し、NIO Day 2025では特別にデザインされた都市アイコンが登場する。このデザインは古典的な4枚花びらの金木犀の花からインスピレーションを得て、活力ある成長の要素を取り入れている。月下の西湖で金木犀を求める詩的なイメージを呼び起こし、NIO Dayの歓迎精神を象徴している。

9月は秋の黄金季節であり、成長と収穫の時期でもある。「光と共に成長」をテーマに、NIO Day 2025では「ビジョン、アクション」の物語を共有し続ける、としている。

《森脇稔》

