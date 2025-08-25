ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

電動モビリティ「ブレイズ」、名古屋本社で試乗体験会開催へ…新商品「スタイル e-バイク」も

スタイル e-バイク
  • スタイル e-バイク
  • スタイル e-バイク
  • スタイル e-バイクなどの試乗会を開催

ブレイズが、8月30日（土）・31日（日）の2日間、名古屋市中村区にある本社にて、電動モビリティ各種の試乗体験イベントを開催する。

今回の体験会では、新商品「STYLE e-BIKE（スタイル e-バイク）」をはじめ、ブレイズが展開する多彩な電動モビリティを実際に試乗できる。

今回が初めてとなる「スタイル e-バイク」の試乗会は、極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレームが特徴の電動アシスト自転車を、実際に体感できる貴重な機会だ。

試乗可能車両は10種類で、極太タイヤが特徴の電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」、またがるタイプの特定原付電動バイク「スマートEV 特定原付モデル」、王道の特定原付電動キックボード「キックボードEV ライトモデル」、立ち・座り乗り2WAY対応の特定原付電動キックボード「キックボードEV ベーシックモデル」、簡単折りたたみ・車載・室内保管もOKの「スマートEV」、立ち・座り乗り2WAY対応「EVスクーター」、普通自動車免許で運転のできる3輪電動トライク「EVトライク」、屋根付き3輪電動スクーター「EVデリバリー」、ミニジープタイプの電動ミニカー「ネクストクルーザーEV」、レトロな電動クラシックカー「EVクラシック」となっている。

試乗体験会は8月30日（土）・31日（日）の10時から18時まで開催される。場所は名古屋市中村区本陣通二丁目のブレイズ本社駐車場。持ち物は運転免許証、動きやすい服装、靴、手袋で、ヘルメットはブレイズで用意される。

新商品「スタイル e-バイク」は、極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレーム特徴の電動アシスト自転車。ヘルメットは努力義務で、1回の充電で約90km走行可能。MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収する。バッテリー脱着式で車体から直接充電も可能。シマノ製7段変速ギアと3つのアシストモードを搭載。夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備している。

サイズは全長1650mm×全幅590mm×全高1170mm、座席高780～980mm。重量は30kg、充電時間は6～7時間、モーターは250W、耐荷重量は120kg、最高速度は24km/h、変則は7段ギア3モード設定、電気代は約63円、航続距離は約90km、タイヤサイズは20×4.0インチ、バッテリーはリチウムイオンバッテリー（40V13Ah）となっている。

ブレイズは「電動モビリティをもっと身近に」をテーマに、環境に優しく、移動の自由を広げる製品を提供している。本イベントを通じて、より多くの方に電動モビリティの魅力と快適さを体感してもらうことを目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブレイズ

電動バイク（EV）

eバイク・電動アシスト自転車

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES