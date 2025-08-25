トヨタの新型『ヤリスセダン』がタイで登場！「アティブ HEV」にはGRスポーツも

トヨタモータータイランドが、小型セダン『ヤリス アティブ HEV』新型を発表した。「HEVプレミアム」と「HEV GRスポーツ」の2つのバリエーションを設定している。

新型ヤリス アティブ HEVは、1.5リットル直列4気筒DOHCエンジンに永久磁石同期モーターとリチウムイオンバッテリーを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載する。最高出力は111hpを発生し、HEVプレミアムでは最大燃費29.4km/リットル（ECOステッカー基準、UN R101規格による実験室テスト）を実現している。

トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ

HEVプレミアムモデルの外観は、ダーククロームのアッパーグリルとメタリックグレーのロワーグリル、新デザインの16インチアロイホイールが特徴だ。内装には10.1インチタッチスクリーンを装備し、ワイヤレスApple CarPlayとAndroid Auto接続機能、ワイヤレス充電器を備える。

HEV GRスポーツは、よりスポーティな仕様となっている。GRロゴ付きの新デザインフロントグリルと、フロントバンパースカート、サイドスカートセット、リアバンパースカート、リアスポイラーを含むGR-Sボディキットを装着する。17インチアルミホイールと黒いルーフ、LEDウインカー付きの黒いパワー調整式サイドミラーも採用した。

内装では、GRロゴ入りの黒い合成レザーシートを装備する。専用チューニングされたサスペンションとエレクトリックパワーステアリング（EPS）により、よりスリリングな走行体験を提供する、としている。