ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタの新型『ヤリスセダン』がタイで登場！「アティブ HEV」にはGRスポーツも

トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ
  • トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ
  • トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ
  • トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ
  • トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ
  • トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ
  • トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ
  • トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ
  • トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ

トヨタモータータイランドが、小型セダン『ヤリス アティブ HEV』新型を発表した。「HEVプレミアム」と「HEV GRスポーツ」の2つのバリエーションを設定している。

新型ヤリス アティブ HEVは、1.5リットル直列4気筒DOHCエンジンに永久磁石同期モーターとリチウムイオンバッテリーを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載する。最高出力は111hpを発生し、HEVプレミアムでは最大燃費29.4km/リットル（ECOステッカー基準、UN R101規格による実験室テスト）を実現している。

トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツトヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ

HEVプレミアムモデルの外観は、ダーククロームのアッパーグリルとメタリックグレーのロワーグリル、新デザインの16インチアロイホイールが特徴だ。内装には10.1インチタッチスクリーンを装備し、ワイヤレスApple CarPlayとAndroid Auto接続機能、ワイヤレス充電器を備える。

HEV GRスポーツは、よりスポーティな仕様となっている。GRロゴ付きの新デザインフロントグリルと、フロントバンパースカート、サイドスカートセット、リアバンパースカート、リアスポイラーを含むGR-Sボディキットを装着する。17インチアルミホイールと黒いルーフ、LEDウインカー付きの黒いパワー調整式サイドミラーも採用した。

トヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツトヨタ『ヤリス アティブ HEV』新型のGRスポーツ

内装では、GRロゴ入りの黒い合成レザーシートを装備する。専用チューニングされたサスペンションとエレクトリックパワーステアリング（EPS）により、よりスリリングな走行体験を提供する、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

トヨタ ヤリス、ヴィッツ

トヨタ GR

ハイブリッドカー HV、HEV

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES