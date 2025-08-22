ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

『ディフェンダー』をピックアップトラックにカスタム、英シルバーストーン・フェスティバル2025のコースカーに

英国オシェ・オートモーティブの『ザンベジ・ディフェンダー』が、シルバーストーン・フェスティバル2025の公式コースカーに選出された。

シルバーストーン・フェスティバル2025は、1950年にシルバーストーンで初のF1競技が開催されてから75周年を記念する世界最大級のヒストリック・モータースポーツイベント。オシェのザンベジ・ディフェンダーの選出は、英国のモータースポーツ伝統とアフリカの高級デザイン要素を完璧に融合させるものだという。

ザンベジ・ディフェンダーは、3000時間の精密な職人技を要する特注エンジニアリングから生まれる。『ディフェンダー110』をベースとしながらも完全な再構築を施した4シーター・ピックアップで、オフロード性能とオンロード洗練性を両立している。

ザンベジ・ディフェンダーは本格的なアフリカのルーツを持つ点で際立っている。各車両の内装には、アカシアやゼブラーノなどのアフリカ産木材が使用され、オシェのリンポポ保護区在住アーティスト、アンナ・セロモ氏が手描きしたンデベレ・アートがコントロールプレートに施されている。

車両の主要仕様には、6.2リットルV8エンジン、トラクティブ電子制御サスペンション、APレーシング・ブレーキ、加熱式ミューアヘッド・レザーシート、オーディソン・モレル・サウンドシステム、F1仕様ワイヤーハーネス、8速オートマチック・ギアボックスが含まれる。

シルバーストーン・フェスティバル2025では、30時間のトラックアクション、34人の世界チャンピオン全員のヒストリックF1カー、3夜の生音楽と多様な家族向けエンターテインメントが予定されている。

オシェの哲学に基づき、ザンベジ・ディフェンダーは完全カスタマイズが可能で、顧客は塗装色、内装レザー、装備構成を選択できる。コレクションの各車両は、ピックアップとワゴンのボディスタイル、ソフトトップルーフオプションを提供し、オーナーの独特な好みに合わせたパーソナライズ車両を実現している。

