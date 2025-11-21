SUV『ディフェンダー』、世界初のピックアップトラックにカスタム…英アーバン

英国のアーバン・オートモーティブとヘリテージ・カスタムズは、SUV『ディフェンダー』現行型をベースにした世界初のピックアップトラック、『ディフェンダー・ピックアップ』を発表した。

【画像全10枚】

両社はAMグループ傘下の特装車メーカーで、それぞれ異なるデザイン哲学を持つ。ヘリテージ・カスタムズは伝統的なコーチビルドと上品さで知られ、アーバン・オートモーティブは現代的な美学と存在感のあるデザインで評価されている。

今回の共同プロジェクトでは、『ディフェンダー130』の425馬力V8エンジン搭載車をベースに、2つの異なるエディションを展開する。

「ヘリテージ・エディション」は、洗練され上品で本格的なクラシックスタイルを採用。同ブランドのコーチビルドの伝統を受け継ぎ、洗練されたスタイリングと時代を超越したデザインを特徴とする。

「アーバン・エディション」は、力強く現代的で圧倒的な存在感を演出。大胆なラインとモダンなエッジを特徴とし、アーバン・オートモーティブの特徴的な「OEMプラス」デザイン哲学を体現している。

アーバン・オートモーティブは2014年にイギリスで設立され、現在は世界有数の高級車カスタマイズメーカーとなっている。同社の「OEMプラス」デザイン哲学は、オリジナルデザインを尊重しながら車両の視覚的インパクトを高めることを目指している。

同社はプレミアムカーや高級車向けの高品質カーボンファイバー製スタイリングパーツの主要メーカーでもある。イギリス本社と車両生産拠点をミルトン・キーンズに置き、現在は共同出資によるアメリカ事業も展開している。