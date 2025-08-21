ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ツートンのトヨタ『カムリ』が登場！インドで特別仕様の「スプリントエディション」

トヨタ・キルロスカー・モーター（TKM）が、『カムリハイブリッド』の新グレード「スプリントエディション」をインドで発売した。

新グレードは、従来のカムリハイブリッドにスポーティな要素を加えた特別仕様車。デュアルトーン外装デザインを採用し、エンジンフード、ルーフ、トランクにマット仕上げのブラックアウトテープを配置することで、スポーティなキャラクターを強調している。

また、新しいマットブラックのアルミホイールを装着し、フロント・リアボディキットとリアスポイラーを含む専用スポーツキットにより、アグレッシブで空力性能に優れた外観を実現した。

安全面では、ドア警告ランプとアンビエントライティングを新たに追加し、安全性と室内の質感向上を図っている。

パワートレインには第5世代ハイブリッド技術を搭載。システム全体で169kW（230ps）の出力を発生し、燃費は25.49km/lを達成している。エコ、ノーマル、スポーツの3つのドライブモードを備え、様々な運転スタイルに対応する。

安全装備では、トヨタセーフティセンス3.0を標準装備。プリクラッシュシステム、ダイナミックレーダークルーズコントロール、レーンディパーチャーアラート、レーントレーシングアシスト、オートマチックハイビームなどを含む包括的な安全機能を提供する。

その他、9個のSRSエアバッグ、車両安定制御システム、トラクションコントロール、ヒルスタートアシストコントロール、電動パーキングブレーキ、タイヤ空気圧監視システム、360度パノラマビューモニターなどを装備している。

快適装備では、10ウェイ電動調整式運転席（ランバーサポート・メモリー機能付き）、ベンチレーション機能付きフロントシート、パドルシフト、ワイヤレス充電器、ヘッドアップディスプレイなどを備える。

ボディカラーは5色のデュアルトーン仕様を用意。エモーショナルレッド&マットブラック、プラチナホワイトパール&マットブラック、セメントグレー&マットブラック、プレシャスメタル&マットブラック、ダークブルーメタリック&マットブラックから選択できる。

ハイブリッドバッテリーには8年または16万km（いずれか早い方）の保証を適用する。

《森脇稔》

