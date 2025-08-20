ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

中国EV「NIO」、初の右ハンドル車を投入へ　3か国に新規参入

NIOの新ブランド「ONVO」の大型3列シート電動SUV『L90』
  • NIOの新ブランド「ONVO」の大型3列シート電動SUV『L90』
  • NIO EL8
  • NIO EL8
  • NIO ET5 改良新型
  • NIO ET5 改良新型

中国のEVメーカーのニーオ（NIO）が、2025年から2026年にかけて、シンガポール、ウズベキスタン、コスタリカの3カ国に進出すると発表した。シンガポールでは、2026年から小型高級EV「firefly（ファイアフライ）」の右ハンドル仕様を投入する。これはニーオ初の右ハンドル車となる。

コスタリカでは同国最大のEV販売代理店ホリゾンテス・シエロ・アスル・モビリダッドと提携し、ニーオ初の南北アメリカ市場参入を果たす。ウズベキスタンでは物流・不動産・自動車販売を手がけるアブ・サヒイ・モータースと組み、中央アジア市場に初進出する。

NIO EL8NIO EL8

各市場ではニーオ、ONVO、fireflyの3ブランドから代表モデルを投入予定。コスタリカでは『EL8』、『EL6』、『ET5ツーリング』、ONVO『L60』、fireflyを、ウズベキスタンではEL8、EL6、『ET5』、ET5ツーリング、ONVO L60を展開する。

2014年設立のニーオは現在、上海、合肥、北京、南京、サンノゼ、ミュンヘン、オックスフォード、ブダペスト、シンガポール、アブダビなど10カ所以上に研究開発センターと製造拠点を展開。中国、欧州、中東、コーカサス地域など10カ国・地域で販売サービス網を構築し、世界350都市以上でユーザーにサービスを提供している。

2025年7月末時点で、ニーオの累計納車台数は80万6731台に達している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

NIO

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES