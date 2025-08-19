ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

1970年代のアストンマーティンをカーボンで完全カスタム、805馬力スーパーチャージャーの「オクタヴィア」

1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」
  • 1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」
  • 1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」
  • 1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」
  • 1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」
  • 1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」

リングブラザーズが、1971年アストンマーティン『DBS』をベースにした「オクタヴィア」をモントレーカーウィーク2025のザ・クエイル・モータースポーツ・ギャザリングで発表した。

同社にとって史上最も先進的で印象的な作品となるこの車両は、リングブラザーズ初のアストンマーティン改造車であり、モンテレーカーウィークへの初出展作品でもある。

1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」

「オクタヴィア」は英国モータリングのアイコンをカーボンファイバーで再構築し、完全に現代的でテクノロジー豊富な車として生まれ変わった。1971年アストンマーティンDBSをベースに大幅な改造を施し、リングブラザーズの特徴的な自動車デザイン、製造技術、職人技を披露している。完成した車両は1万2000時間を超える精密なエンジニアリングと職人技の結晶という。

カーボンファイバーボディワークはウィリアム・タウンゼンドが描いたオリジナルのシルエットを踏襲しながら、より彫刻的で際立った曲線とコンターを持つ。デザイナーのゲイリー・レーグルがエンジンベイ、完全な内装、多数のビスポーク部品、アストンマーティンの洗練された曲線の形成など、数え切れない詳細の設計に貢献した。

トレッドは前輪で8インチ、後輪で10インチ拡幅され、後期型アストンマーティンを彷彿とさせる特徴的で筋肉質なコークボトル・カーブを生み出している。クラムシェルボンネットの下には、フォード・パフォーマンス製5.0リッターエンジンに特別設計の2.65リッター・ハロップ・パフォーマンス・スーパーチャージャーを搭載。このV8エンジンはストリートチューンで805hpを発生し、6速マニュアルトランスミッションと組み合わされている。

1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」

ホイールベースは延長され、前輪は3インチ前方に移動。完全ビスポークのアストンマーティンは、最大剛性のために巧妙に調整されたボディに継ぎ目なく結合された統合構造ケージを特徴とする。ワンオフの3ピース・センターロック・ホイールは、オリジナルDBSへのオマージュとしてレーグル・デザインとHREとの共同開発で設計された。

ブレーキシステムには14インチのカスタム・ブレンボ・ブレーキローターと6ピストン・フロントキャリパー、4ピストン・リアキャリパーを採用。セットアップを完成させるのは、リングブラザーズ設計・加工のフロント・アップライト・アームを備えた4輪のフォックスRS SV固定バルブ・コイルオーバーだ。これらすべてがカスタム・ロードスター・ショップFAST TRACKシャシーと組み合わされ、威圧的なスタンスと向上したハンドリング性能を確保している。

ボディワークはBASFグラズリットのダブル-0シルバーで塗装され、アクセントはニュークリア・オリーブグリーンで仕上げられている。すべての付属トリムとブライトワークは、ビレットアルミニウムから削り出され、積層造形を使用してステンレススチールで3Dプリントされた。インテリアトリムも同様のテーマで、カーボンファイバーダッシュボードと3Dプリント・ステンレススチール・アクセントを特徴とする。

1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」1971年アストンマーティン『DBS』をベースにしたリングブラザーズ「オクタヴィア」

ドアハンドルは真鍮から機械加工され、プリーツレザーと豊富なカーボンファイバータッチとともにキャビン全体に浸透するステンレススチール・ディテールワークに接続されている。「オクタヴィア」は、ジェンテックス・コーポレーションの自動調光バイザーが市販車に搭載された初の例であり、Qブランチの最高級開発に匹敵するカメラスイートも装備している。

追加の詳細には、オリジナルのアストンマーティン・エンブレムを受け入れるように機械加工されたカスタム・バルブカバーがあり、「アストン・マルティーニ」と読むために余分な「i」を追加するという洒落た工夫が施されている。ディップスティック・ハンドルもテーマに合わせてマルティーニグラスの形に機械加工されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アストンマーティン DBS

アストンマーティン（アストンマーチン、Aston Martin）

モントレー カーウィーク（Monterey）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES