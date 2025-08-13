ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

1971年のアストン『DBS』を1.2万時間かけてカスタム…805馬力の「オクタビア」世界初公開へ

リングブラザーズが、最新カスタムモデル『オクタビア』を、8月15日に米国で開催される「ザ・クエイル・ア・モータースポーツ・ギャザリング」で世界初公開する。

同社にとって最も先進的で印象的な作品となる「オクタビア」は、リングブラザーズ初のアストンマーティンのカスタマイズモデル。モンテレーカーウィークへの初参加作品でもある。

1971年型アストンマーティン『DBS』をベースとした「オクタビア」は、1万2000時間を超える精密なエンジニアリングと職人技の結晶だ。DBSは大幅な改造を受け、リングブラザーズ独自の自動車デザイン、製造技術、芸術性を披露している。

リングブラザーズ『オクタビア』のティザーリングブラザーズ『オクタビア』のティザー

特注のカーボンファイバーボディは、ウィリアム・タウンゼンドのオリジナルビジョンを発展させたもので、リア部分を約10インチ、フロント部分を8インチ拡幅している。クラムシェル型ボンネットの下には、805hpのスーパーチャージャー付きV8エンジンが搭載され、6速マニュアルギアボックスと組み合わされている。

アストンマーティンのあらゆる部分が特注コンポーネントで仕立てられ、リングブラザーズの細部への熱心な注意と極めて高い製造品質を示している。「オクタビア」は、エンジニアリングの革新を推進し、最大規模でホットロッドの精神を称えている。

発表は8月15日の午前8時30分、ザ・クエイル・ア・モータースポーツ・ギャザリングのリングブラザーズ展示エリアで行われる。

《森脇稔》

