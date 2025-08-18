ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW『8シリーズ』初代オマージュの「エディション M ヘリテージ」登場、世界限定500台

BMW M850i エディション M ヘリテージ（左）と初代8シリーズ
BMWは、『8シリーズ』の特別限定モデル「M850i エディション M ヘリテージ」を14日に米カリフォルニアで開幕した「モントレーカーウィーク2025」で発表した。世界限定500台で生産され、選ばれた市場のみで販売される。

同モデルは1990年代のオリジナル8シリーズを彷彿とさせるデザインが特徴だ。BMW インディビデュアルの5つの歴史的カラーから選択可能で、ブライトレッド、モーリシャスブルーメタリック、コスモスブラックメタリック、オックスフォードグリーンメタリック、デイトナバイオレットメタリックが用意される。

外装では、Mカーボンルーフに専用のMトライカラーアクセントストライプを配し、オービットグレーの20インチデュアルスポークアルミホイール「スタイル895M」を標準装備する。Mスポーツプロフェッショナルパッケージも含まれ、ブラックキャリパー付きMスポーツブレーキやMシャドーラインライトなどを備える。

内装は、BMW インディビデュアル ブラックフルメリノレザーとアルカンターラを組み合わせたMスポーツシートを採用。ダイヤモンド形状のアップホルスタリーパターンが施され、ヘッドライナーやダッシュボード、アッパードアパネルにもアルカンターラを使用している。シート、ドアパネル、シートベルトにはMトライカラーステッチが配され、フロントシートのヘッドレストには特別なMバッジが埋め込まれている。

センターコンソールはマット仕上げのカーボンファイバーで仕上げられ、ガラス製シフトレバーとiDriveコントロールが上質感を演出する。カップホルダーカバーとドアシルプレートには「M850i Edition M Heritage」と「1/500」の刻印が施されている。

装備面では、バウワース&ウィルキンス ダイヤモンドサラウンドサウンドシステムやドライビングアシスタンスプロフェッショナルパッケージが標準装備される。

パワートレインには4.4リッターツインパワーターボV8エンジンを搭載し、最高出力523hp、最大トルク553lb-ftを発生する。8速ステップトロニックトランスミッションとxDriveインテリジェント全輪駆動システムを組み合わせ、0-60mph加速は3.9秒、最高速度は電子制御により155mphに制限される。

生産は2025年11月に開始され、納車は2026年第1四半期から始まる予定だ。

《森脇稔》

