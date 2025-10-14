BMW『8シリーズ』のアートカー、デビッド・ホックニーの作品が英ロンドンに登場へ

BMWは10月15日から19日まで、英国ロンドンで開催されるフリーズロンドンとフリーズマスターズに参画する。

【画像】デビッド・ホックニーのBMW『850CSi』アートカー

BMWは2004年からの長年にわたるフリーズのグローバルパートナーとして、デビッド・ホックニーの芸術作品をBMWアートカー世界ツアーの一環として称え、VIPシャトルサービスを行う。フリーズロンドンはBMWアートカー世界ツアーのグローバルステージに位置付けられ、このツアーは2026年まで続き世界五大陸を巡る。

デビッド・ホックニーが30年前にデザインしたアイコニックなアートカー第14号は、10月14日から11月3日までロンドンのペニンシュラホテルのロビーで展示される。ペニンシュラクラシックカーアフタヌーンティー（11月18日まで開催）では、BMW代表者がホックニーのアートカーのデザイン誕生の背景や制作過程についての解説を行う。この展示と合わせ、RMソザビークラシックカーオークションがペニンシュラで開かれ、歴史的名車から現代のコレクターズカーまで多彩な車両が揃う。

ホックニーのBMW『850CSi』は外装ペイントを「車の内側が見える」ように表現しており、ドアには運転手の輪郭、後部座席には愛犬のダックスフント「スタンリー」が描かれている。ボンネットにはエンジンのスタイライズされた部品があしらわれ、緑色の広がりが移動や時間の経過を象徴している。

ホックニーは1937年英国ブラッドフォード生まれ。1962年ロイヤルカレッジオブアート卒業後、ロンドンのスウィンギングシックスティーズで国際的なポップアートの旗手となった。彼の作品は光と色彩、視点と動きの関係に深い関心を持つ。

BMWアートカー世界ツアーは、アートバーゼル香港、フランスのルマン・クラシック、ベルギーのゾウトグランプリ、中国の上海モーターショー、イタリアのコンコルソ・デレガンツァなど世界各地の名高いイベントを巡る。ツアーでは20台のBMWアートカーが展示され、BMWの芸術や音楽、映画、デザインにおける文化活動への深い関与を示している。

フリーズロンドンの開催日時は10月15日11時から19時（招待者のみ）、16日11時から13時（メンバーおよび招待者プレビュー）、13時から17時（一般入場）、17日から19日は11時から19時まで（最終日は18時まで）。