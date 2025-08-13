ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

「デッドニング」って何？ やらなきゃだめ？［イン・カー・リスニング学…スピーカー編］

「デッドニング」の施工例。
  • 「デッドニング」の施工例。
  • 「デッドニング」にて使われる吸音・制振材の一例（フェリソニ・DS-3.5 WP）。
  • 「デッドニング」にてスピーカーの真裏に吸音材が貼られようとしているところ。

クルマの中ではいつも音楽を聴いているという音楽好きなドライバー諸兄に向けて、その音楽をより良い音で楽しむための「イン・カー・リスニング学」を講義している当コーナー。現在は、「スピーカー」に関連する事項について解説している。

◆「デッドニング」とは、ドアを「スピーカーボックス」にする作業！

さて、これまでにも何度か説明してきたとおり、カー用のスピーカーは売られている状態ではまだ半完成品だ。クルマに取り付けて初めてスピーカーとしての体を成す。そのため、スピーカーを取り付ける作業はすなわち、「スピーカーを作る作業」となるのだ。

というわけでここ数回にわたってはスピーカーを作る作業の中身の解説を行っていて、まずはドアスピーカーの土台となるパーツである「インナーバッフル」について説明してきた。それに引き続き、今回からは、「デッドニング」について解説していく。

ところでドアスピーカーに関しては、クルマのドアが「スピーカーボックス」の役割を担う。ちなみにホーム用のスピーカーはスピーカーユニットがボックスに取り付けられた状態で完成品となっていて、そのボックスも当然ながらスピーカーの一部だ。で、クルマではドアがボックスの役割を負うのだが、クルマのドアはスピーカーボックスとしては設計されてはいないので、それをスピーカーボックス化する必要がある。デッドニングはまさしく、そのための工程だ。

「デッドニング」にて使われる吸音・制振材の一例（フェリソニ・DS-3.5 WP）。「デッドニング」にて使われる吸音・制振材の一例（フェリソニ・DS-3.5 WP）。

◆デッドニングにて行われる主な作業は、「防振」！

なお、デッドニングという言葉を直訳すると、「響きにくくする作業」となる。「デッド」とは音響的な場面にて使われるとき「響きにくい」という意味となり、その反対語は「ライブ」で、こちらは「響きやすい」という意味となる。

で、なぜに響きにくくする作業が必要なのかというと、それは「クルマのドア内部の鉄板が薄いから」だ。薄いがゆえに簡単に“共振”するので、それを抑える必要があるのだ。

というのも、スピーカーは裏側からも音を発する。振動板が前後に動いて空気を震わせて音を伝えるが、この営みは裏側でも行われている。この裏側から放たれる音エネルギーがドア内部の鉄板を“共振”させて、表側から放たれる音を濁してしまう。デッドニングでは主に、これを防ぐことが目指される。そのため、デッドニングは、「防振」とも称されている。

「デッドニング」にてスピーカーの真裏に吸音材が貼られようとしているところ。「デッドニング」にてスピーカーの真裏に吸音材が貼られようとしているところ。

◆デッドニングは、「ドアチューニング」と呼ばれることも！

とはいえ、実際のところデッドニングでは共振を抑える作業のみが行われるわけではない。ドア内部の音響的なコンディションを整えるための工程が、さまざま実行されいく。なのでデッドニングは「ドアチューニング」とも称される。実情から言うと、むしろこの呼び方の方が的を射ているとも言える。

では、具体的にはどのようなことが行われるのかを説明していこう。まず実行されるのは、スピーカーの真裏の「背圧処理」だ。

先述したとおり、スピーカーは裏側からも音を発していて、この裏側から放たれる音エネルギーのことが背圧と称されている。で、この背圧が諸悪の根源となる。

なのでまずはこの“背圧”を小さくするための処置が実行される。スピーカーの真裏に吸音材が貼られてこのエネルギーの吸収が試みられたり、拡散材が貼られてエネルギーの分散化が図られる。

今回は以上だ。次回もデッドニングについてさらに詳しく説明していく。乞うご期待。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スピーカー交換

カーオーディオ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES