ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「逆輸入車」がアツい!? 報道で米国トヨタ車に脚光、3列SUV『グランドハイランダー』に国内からも熱視線

トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」
  • トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」
  • トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」
  • トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」
  • トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」
  • トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」
  • トヨタ・グランドハイランダー 2026年モデル
  • トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」
  • トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」

トヨタ自動車の米国部門が、3列シートSUV『グランドハイランダー』の2026年モデルを発表。米国の関税問題を受けて、日本政府が「逆輸入車」の導入を働きかけているという報道もあり、改めて米国モデルが注目されている。日本のファンも注目しており、SNSでは「グランドハイランダーも良いですね～」「日本市場投入ワンチャンあるな？」などのコメントが寄せられている。

発売から3年目を迎えるグランドハイランダーは、実用性・性能・スタイルを兼ね備えたファミリー向けSUVとして継続展開される。大人が快適に座れる3列目シートを備え、最大8人の乗車が可能。

トヨタ・グランドハイランダー 2026年モデルトヨタ・グランドハイランダー 2026年モデル

パワートレインはガソリン、ハイブリッド、ハイブリッドMAXの3種類を用意。グレードはLE、XLE、リミテッド、プラチナム、ナイトシェードの5タイプ。駆動方式は前輪駆動（FWD）と全輪駆動（AWD）を設定する。ガソリンモデルは2.4リッター直列4気筒ターボエンジンに8速AT、ハイブリッドは2.5リッター直4エンジンにeCVT、ハイブリッドMAXは2.4リッターターボに6速ATを組み合わせる。

標準装備として12.3インチのタッチスクリーン、3ゾーン自動空調、7つのUSB-Cポートを搭載し、機能性と快適性を両立。リミテッドグレードにはレザートリムシート、プラチナムには2列目シートのヒーターとベンチレーション機能を採用。

トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」

2026年モデルから新設定された「ハイブリッド ナイトシェード エディション」は、ブラック塗装のフロントグリルや20インチブラックアルミホイール、ブラックバッジなど専用の外装を装備。インテリアにはレザートリムシート、フロントシートのヒーター＆ベンチレーション機能、JBL製11スピーカー付き12.3インチディスプレイオーディオを標準搭載する。

そんな米国トヨタのファミリー向けSUVに国内のユーザーからも熱視線が集まっている。X（旧Twitter）上では、特に逆輸入車としての導入に期待されており、

「日本市場投入ワンチャンあるな？」
「4runner！！！ と言いたいけど、あの車日本生産だからどうなんだろう。 サイズ的に日本に輸入するならグランドハイランダーとか？」

といったコメントが寄せられている。

トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」トヨタ・グランドハイランダーの「ハイブリッド ナイトシェード エディション」

また、改めて米国でのトヨタ車ラインアップにも注目が集まり、

「タコマとかグランドハイランダーとかくるの・くるの? ワクワク」
「逆輸入ってことはトヨタのシエナとかグランドハイランダー買えるようになるのか？」
「シエナ！グランドハイランダー！セコイア！ ええ最高やん」

などの声も上がっていた。

《三国 洸大郎》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES