「2025 ARKラリーカムイ」XC-3クラスでWISTERIA 藤野・玉木組が優勝、トーヨータイヤ・OPEN COUNTRY装着車両が活躍

7月4日から6日の3日間、北海道ニセコ町を拠点に開催された「XCRスプリントカップ北海道」の第3戦「2025 ARKラリーカムイ」で、トーヨータイヤがサポートした車両が好成績を収めた。

同社は計7チームに「OPEN COUNTRY」シリーズを供給し、今回はそのうち3チームが上位入賞を果たした。

XC-3クラスでは激しいトップ争いが展開され、「WISTERIA with TOYO TIRES」の藤野秀之選手・玉木詩菜選手組が終始安定感のある走りを見せた。1日目の最終ステージ目前で先頭を走っていた「チーム・トライバルSPORTS」を逆転。2日目は1位のポジションを譲ることなく堂々の優勝を果たした。

チーム・トライバルSPORTSは粘り強い走りで、後続を抑え2位をキープし表彰台を獲得した。「KZF×C TY Moty’sJimny」は惜しくも車両トラブルで途中リタイアとなった。

XC-2クラスでは、「OPEN COUNTRY R/T」を装着し力強い走りを見せた「MMC有志ラリーチーム」の浅井明幸選手が2位に入賞。昨年の無念のリタイアからの雪辱を果たす結果となった。

この他「圭ラリープロジェクト with MMC TOYO TIRES」の竹岡圭選手がXC-2クラス4位、「FLEX SHOW AIKAWA Racing with TOYO TIRES」の川畑真人選手が5位、国内ラリー初参戦のとなった「K-one Racing with TOYO TIRES」の三浦昂選手が6位でそれぞれ完走を果たした。

優勝した藤野秀之選手は「『OPEN COUNTRY R/T』が砂利と轍で安定しない路面でも抜群のグリップ力を発揮してくれました。コ・ドライバーの的確なナビゲーションもあり、終始安心して自信を持って走ることができました」とコメント。

「前戦はスタッドレスタイヤ、今回は夏タイヤということで、夏冬問わずTOYO TIRESの安定した性能に満足しています。この調子を維持して『RALLY HOKKAIDO』に挑みますので、引き続きの応援をよろしくお願いします」と次戦への意気込みを語った。

次戦はXCRスプリントカップ北海道シリーズ最大の山場となる、9月開催の第4戦「RALLY HOKKAIDO」が予定されている。