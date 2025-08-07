ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

チーム三菱ラリーアート、『トライトン』の参戦準備完了…「アジアクロスカントリーラリー2025」8日スタート

3台のトライトンで「AXCR2025」に参戦するチーム三菱ラリーアート
  • 3台のトライトンで「AXCR2025」に参戦するチーム三菱ラリーアート
  • チーム三菱ラリーアートのトライトン
  • チーム三菱ラリーアートのトライトン
  • チーム三菱ラリーアートのサポートカー、デリカD:5
  • チーム三菱ラリーアートのトライトン
  • チーム三菱ラリーアートのトライトン

三菱自動車が技術支援する「チーム三菱ラリーアート」が、8月8日から16日にタイで開催される「アジアクロスカントリーラリー（AXCR）2025」に向けてシェイクダウンを実施した。

チーム三菱ラリーアートは今回、ピックアップトラック『トライトン』の3台体制で参戦、3年ぶりとなる総合優勝を目指す。

今年のトライトンは、昨年の動力性能大幅向上に加えて、さらなるエンジンの高トルク化と耐久性強化を実施。足回りを中心とした熟成により、高速コーナーでの操縦安定性や泥濘地での接地性も強化した。

チーム三菱ラリーアートのトライトンチーム三菱ラリーアートのトライトン

チームは、タイの中央、カオヤイ国立公園周辺のオフロードコースで本番を想定して走り込む高負荷耐久テストを実施。エンジンや車体の信頼性・耐久性を確認しながら、サスペンションなど足回りのセッティングを行い、今年のラリーの競技区間（SS：スペシャルステージ）で想定される長さを上回る距離を走りこんだ。

そして開幕3日前となる8月5日、タイのテストコースでシェイクダウンを実施して各部を確認。万全の状態で2025年大会を迎える。

チーム三菱ラリーアート総監督の増岡浩氏は「今回のラリーの舞台となるタイ北東部は大規模農園が多く、フラットダートで高速でのレース展開が予想されるが、熟成を図った足回りが効いてくると思っている」とコメント。

チーム三菱ラリーアートのトライトンチーム三菱ラリーアートのトライトン

サポートカーの役割を担う1台は新たにオートマチックトランスミッション（AT）車とし、AXCRのシビアな環境でAT車の耐久信頼性を確認するとともに、将来のクルマづくりへのフィードバックを持ち帰る予定だ。

30回目の記念大会となる今年のAXCRは四輪部門47台、二輪部門44台、サイドカー部門2台の合計93台と、出場車両が大幅に増加。タイ湾の東海岸に位置するパタヤでセレモニアルスタートを実施し、レグ1から本格的なラリーをスタートする。

チームを支えるサポートカーとして、今年も『デリカD:5』4台がラリー全行程に帯同。エンジニア達はコース途中のパッセージコントロール（PC）でラリーカーを待ち受け、競技区間のスペシャルステージ（SS）から戻ってきたクルマのメンテナンスを行う。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 トライトン

ラリーアート

三菱自動車

ピックアップトラック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES