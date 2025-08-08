ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ジムニー』＆『ハイエース』オーナーは注目！ 愛車を“小キズ”から守るサポートグッズが新登場［特選カーアクセサリー名鑑］

EXEA・マットブラックプロテクター（EW-158）
  • EXEA・マットブラックプロテクターL（EW-159）
  • Kasimura・ジムニー専用ドア傷防止マグネットシート（KE-87）
  • Kasimura・ハイエース専用ドア傷防止マグネットシート（KE-88）
小ツブでもピリリと辛い！　使える「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当連載。今回は、愛車に“小キズ”が付くのを防止可能なサポートグッズを計3タイプ紹介する。スズキジムニー』とトヨタハイエース』のオーナーは、要注目♪

では早速、各品の特長を紹介していこう。最初は汎用品から。「EXEA（エクセア）」からこの春に『マットブラックプロテクター/マットブラックプロテクターL（EW-158/EW-159）』（価格：オープン、実勢価格：750円前後/970円前後）が発売されているのでお見せしよう。

当品は、ドアエッジに装着して使うプロテクターだ。これを用いることでドアエッジへのキズ付きを、そして他車への“ドアパンチ”によるキズ付けの抑制効果を発揮する。

ちなみに同ブランドでは既にジムニー等のオフロード車用の『タフネスプロテクター』を発売していたが、こちらはその改良版だ。『タフネスプロテクター』では6角ボルト風のデザインを盛り込む等の無骨な見た目で仕上げられていたが、当品はより幅広い車種にマッチするようシックなカラー＆デザインにてまとめられている。カラーは光沢感が抑えられたマットブラックで、余計な装飾や凹凸がない。

取り付けは簡単だ。両面テープにてぴったり貼り付けられる。そしてすき間に苔などが発生しにくい設計となっている。

続いては、ジムニー専用品を紹介する。それはこちら、「Kashimura（カシムラ）からリリースされている『ジムニー専用ドア傷防止マグネットシート（KE-87）』（価格：オープン、実勢価格：1980円前後）だ。ドアハンドル周辺はとかく小キズが付きやすいが、当品を用いればそれを防げる。

また当品の場合は、エクステリアのルックスアップ効果も果たしてくれる。カーボン調のデザインが施されているので、ドアハンドル周辺をキリリと引き締められる。なお、取り付けにおいては家庭用のヘアドライヤーで温めながら行うことで、ボディのRにしっかりと追従させられる。その上で何よりジムニー専用品であるがゆえに、フィット感が抜群。ドアハンドル周辺をキレイに保ちたいと考えているジムニーオーナーは、当品の使用の検討をぜひに。

そしてハイエース専用の姉妹品も同じく「Kasimura」から発売済みだ。それがこちら、『ハイエース専用ドア傷防止マグネットシート（KE-88）』（価格：オープン、実勢価格：2980円前後）だ。当品も基本的な特長は『KE-87』と同様だ。ハイエースのドアハンドル周辺に“小キズ”が付くのを抑制でき、さらにはドレスアップパーツとしても機能する。

で、当品が嬉しいのは、左右のドア4枚分がセットになっているところ（2列目のドアが左側だけの場合は1枚余る）。こちらも取り付けが簡単で、そしてマグネットタイプなので貼り付け、取り外しがイージーだ。

今回は以上だ。次回以降もひと工夫が盛り込まれた便利な「カーアクセサリー」を厳選して紹介していく。お読み逃しのなきように（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。


星光産業 EXEA 車外用品 マットブラックプロテクター EW-158
￥748
星光産業 EXEA 車外用品 マットブラックプロテクターL EW-159
￥968
カシムラ(Kashimura) ジムニー専用ドア傷防止マグネットシート KE-87
￥1,980
カシムラ(Kashimura)/ハイエース専用ドア傷防止マグネットシート 品番：KE-88
￥2,547
《太田祥三》

