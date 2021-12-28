東海道本線・関ヶ原-野洲間が麻痺状態　12月28日15時時点の鉄道運休情報

12月28日も大雪の影響が続き、JR線を中心に次のような運行見合せや終日運休が相次いでいる（いずれも12月28日15時時点のまとめ）。とくに積雪が多い東海道本線関ヶ原～米原～野洲間は夕方～夜頃の再開が見込まれている。

■JR北海道

室蘭本線は追分～岩見沢間が15時50分頃まで運行見合せ。

■JR東日本

津軽線は青森～蟹田間が20時まで運行見合せ。蟹田～三厩（みんまや）間は12月29日まで終日運休。

大湊線は野辺地～大湊間全線が16時頃まで運行見合せ。

奥羽本線は津軽新城～青森間が除雪のため夕方まで運行見合せ、庭坂～米沢間は終日運休。



羽越本線は羽後本荘～酒田間が16時30分頃まで運行見合せ（除雪作業が難航中）。

仙山線は愛子（あやし）～北山形（山形）間が倒木による停電のため運行見合せ。



上越線は水上～宮内（長岡）間全線が18時頃まで運行見合せ。

米坂線は今泉～坂町間が15時頃まで運行見合せ。

只見線は小出～只見間が18時頃まで運行見合せ。

■JR東海

東海道本線は関ヶ原～米原間が夜頃まで運行見合せ。

■JR西日本

北陸本線は米原～近江塩津間が夕方頃まで運行見合せ。

東海道本線（琵琶湖線）は米原～野洲間が夕方頃まで運行見合せ。

木次線は出雲横田～備後落合間が終日運休。

■私鉄

近江鉄道は米原～八日市・多賀神社前間が終日運休。

京都丹後鉄道は20時頃まで運行見合せ。