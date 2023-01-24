JR東日本信越エリアとJR西日本を中心に寒波の影響　1月24日の鉄道運休情報

全国的な寒波やそれに伴なう大雪の影響で、各鉄道事業者では明日1月25日にかけて次の線区で運行見合せを決定している（いずれも11時30分時点の確認情報）。
■JR東日本
＜白新線・羽越本線＞
新発田～村上間で13時以降順次、運行見合せ。1月25日の特急『いなほ』は全列車全区間運休。
＜信越本線＞
柏崎～長岡間で16時以降順次、運行見合せ。1月25日の特急『しらゆき』は全列車全区間運休。
＜上越線＞
水上～宮内（長岡）間全線で13時以降順次、運行見合せ。
＜磐越西線＞
山都～馬下（まおろし）間で15時以降順次、運行見合せ。
＜飯山線＞
戸狩野沢温泉～越後川口間で15時以降順次、運行見合せ。
＜只見線＞
会津川口～小出間で13時以降順次、運行見合せ。
■JR西日本
＜大糸線＞
南小谷12時7分発糸魚川行きを最後に運行見合せ。1月25日は南小谷～糸魚川間全線で終日運行見合せ。1月26日は糸魚川16時49分発南小谷行きまで運休。
＜越美北線＞
福井19時3分発越前大野行きを最後に運行見合せ。
＜小浜線＞
東舞鶴15時35分発小浜行きを最後に運行見合せ。
＜湖西線＞
近江舞子～近江塩津間で12時頃から順次、運行見合せ。敦賀14時23分発新快速姫路行きが最終列車に。
＜加古川線＞
西脇市～谷川間では谷川20時18分発西脇市行きを最後に運行見合せ。
＜因美線＞
鳥取～智頭間で終日、運行見合せ。
＜瀬戸大橋線＞
快速『マリンライナー』が岡山～児島間折返し運転、四国直通特急は線内運休。
＜伯備線＞
伯耆大山（米子）～上石見間で終日、運行見合せ。
＜境港線・木次線＞
終日、運行見合せ。
＜山陰本線＞
東浜～益田間で終日、運行見合せ
■民鉄
＜しなの鉄道＞
1月24・25日は北しなの線・黒姫～妙高高原間が17時頃から運行見合せ。
＜京都丹後鉄道＞
宮津線が西舞鶴18時37分発豊岡行き、宮福線が宮津19時37分発福知山行きを最後に運行見合せ。