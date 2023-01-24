ホーム 鉄道 企業動向 記事

JR東日本信越エリアとJR西日本を中心に寒波の影響　1月24日の鉄道運休情報

水上駅では13時40分発長岡行きが上越線の下り最終列車となる。
  • 水上駅では13時40分発長岡行きが上越線の下り最終列車となる。
  • 湖西線では京都13時45分発敦賀行き新快速、敦賀14時23分発姫路行き新快速が近江舞子～近江塩津間での最終列車となる。また京都～和邇（わに）間でも一部列車が運休する。
  • 本州～四国間を結ぶ快速『マリンライナー』。瀬戸大橋が強風のため、岡山～児島間で折返し運行を行なっている。

全国的な寒波やそれに伴なう大雪の影響で、各鉄道事業者では明日1月25日にかけて次の線区で運行見合せを決定している（いずれも11時30分時点の確認情報）。

■JR東日本

＜白新線・羽越本線＞
新発田～村上間で13時以降順次、運行見合せ。1月25日の特急『いなほ』は全列車全区間運休。
＜信越本線＞
柏崎～長岡間で16時以降順次、運行見合せ。1月25日の特急『しらゆき』は全列車全区間運休。
＜上越線＞
水上～宮内（長岡）間全線で13時以降順次、運行見合せ。
＜磐越西線＞
山都～馬下（まおろし）間で15時以降順次、運行見合せ。
＜飯山線＞
戸狩野沢温泉～越後川口間で15時以降順次、運行見合せ。
＜只見線＞
会津川口～小出間で13時以降順次、運行見合せ。

■JR西日本

＜大糸線＞
南小谷12時7分発糸魚川行きを最後に運行見合せ。1月25日は南小谷～糸魚川間全線で終日運行見合せ。1月26日は糸魚川16時49分発南小谷行きまで運休。
＜越美北線＞
福井19時3分発越前大野行きを最後に運行見合せ。
＜小浜線＞
東舞鶴15時35分発小浜行きを最後に運行見合せ。
＜湖西線＞
近江舞子～近江塩津間で12時頃から順次、運行見合せ。敦賀14時23分発新快速姫路行きが最終列車に。

湖西線では京都13時45分発敦賀行き新快速、敦賀14時23分発姫路行き新快速が近江舞子～近江塩津間での最終列車となる。また京都～和邇（わに）間でも一部列車が運休する。湖西線では京都13時45分発敦賀行き新快速、敦賀14時23分発姫路行き新快速が近江舞子～近江塩津間での最終列車となる。また京都～和邇（わに）間でも一部列車が運休する。

＜加古川線＞
西脇市～谷川間では谷川20時18分発西脇市行きを最後に運行見合せ。
＜因美線＞
鳥取～智頭間で終日、運行見合せ。
＜瀬戸大橋線＞
快速『マリンライナー』が岡山～児島間折返し運転、四国直通特急は線内運休。

本州～四国間を結ぶ快速『マリンライナー』。瀬戸大橋が強風のため、岡山～児島間で折返し運行を行なっている。本州～四国間を結ぶ快速『マリンライナー』。瀬戸大橋が強風のため、岡山～児島間で折返し運行を行なっている。

＜伯備線＞
伯耆大山（米子）～上石見間で終日、運行見合せ。
＜境港線・木次線＞
終日、運行見合せ。
＜山陰本線＞
東浜～益田間で終日、運行見合せ

■民鉄

＜しなの鉄道＞
1月24・25日は北しなの線・黒姫～妙高高原間が17時頃から運行見合せ。
＜京都丹後鉄道＞
宮津線が西舞鶴18時37分発豊岡行き、宮福線が宮津19時37分発福知山行きを最後に運行見合せ。

《佐藤正樹》

あわせて読みたい

レスポンス ビジネスメールマガジン（無料）に登録しませんか？

【ビジネスメールマガジン】金曜の朝7時にCASEやMaaS関連の最新トピックや注目プレイヤー、調査レポートやセミナーに関する情報をお届けします。有料の会員限定記事も月3本まで閲覧可能です。 利用規約

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集

【鉄道】注目の記事

JR東日本

JR西日本

WILLER TRAINS 京都丹後鉄道

しなの鉄道

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES