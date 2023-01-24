JR東日本信越エリアとJR西日本を中心に寒波の影響　1月24日の鉄道運休情報

全国的な寒波やそれに伴なう大雪の影響で、各鉄道事業者では明日1月25日にかけて次の線区で運行見合せを決定している（いずれも11時30分時点の確認情報）。

■JR東日本

＜白新線・羽越本線＞

新発田～村上間で13時以降順次、運行見合せ。1月25日の特急『いなほ』は全列車全区間運休。

＜信越本線＞

柏崎～長岡間で16時以降順次、運行見合せ。1月25日の特急『しらゆき』は全列車全区間運休。

＜上越線＞

水上～宮内（長岡）間全線で13時以降順次、運行見合せ。

＜磐越西線＞

山都～馬下（まおろし）間で15時以降順次、運行見合せ。

＜飯山線＞

戸狩野沢温泉～越後川口間で15時以降順次、運行見合せ。

＜只見線＞

会津川口～小出間で13時以降順次、運行見合せ。

■JR西日本

＜大糸線＞

南小谷12時7分発糸魚川行きを最後に運行見合せ。1月25日は南小谷～糸魚川間全線で終日運行見合せ。1月26日は糸魚川16時49分発南小谷行きまで運休。

＜越美北線＞

福井19時3分発越前大野行きを最後に運行見合せ。

＜小浜線＞

東舞鶴15時35分発小浜行きを最後に運行見合せ。

＜湖西線＞

近江舞子～近江塩津間で12時頃から順次、運行見合せ。敦賀14時23分発新快速姫路行きが最終列車に。

湖西線では京都13時45分発敦賀行き新快速、敦賀14時23分発姫路行き新快速が近江舞子～近江塩津間での最終列車となる。また京都～和邇（わに）間でも一部列車が運休する。

＜加古川線＞

西脇市～谷川間では谷川20時18分発西脇市行きを最後に運行見合せ。

＜因美線＞

鳥取～智頭間で終日、運行見合せ。

＜瀬戸大橋線＞

快速『マリンライナー』が岡山～児島間折返し運転、四国直通特急は線内運休。

本州～四国間を結ぶ快速『マリンライナー』。瀬戸大橋が強風のため、岡山～児島間で折返し運行を行なっている。

＜伯備線＞

伯耆大山（米子）～上石見間で終日、運行見合せ。

＜境港線・木次線＞

終日、運行見合せ。

＜山陰本線＞

東浜～益田間で終日、運行見合せ

■民鉄

＜しなの鉄道＞

1月24・25日は北しなの線・黒姫～妙高高原間が17時頃から運行見合せ。

＜京都丹後鉄道＞

宮津線が西舞鶴18時37分発豊岡行き、宮福線が宮津19時37分発福知山行きを最後に運行見合せ。