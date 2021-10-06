軽自動車販売、1強『N-BOX』が7年連続トップ…2021年度上半期

全国軽自動車協会連合会は10月6日、2021年度上半期（4～9月）の軽四輪車通称名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が前年同期比0.2％減ながら9万0453台で7年連続のトップとなった。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大により、自動車市場が冷え込む中、N-BOXは2021年度上半期すべての月で販売台数トップを記録。2位のスズキ『スペーシア』に約3万2000台の大差をつけた。3位は4万7933台を販売したダイハツ『タント』。トップ3は前年度と同じ顔ぶれだった。
2021年度上半期 車名別軽自動車販売台数ランキング
1位［1位］：ホンダN-BOX 9万0453台（0.2％減・2年連続減）
2位［2位］：スズキ・スペーシア 5万8144台（6.8％減・2年連続減）
3位［3位］：ダイハツ・タント 4万7933台（8.2％減・2年連続減）
4位［5位］：ダイハツ・ムーヴ 4万5916台（13.7％増・2年ぶり増）
5位［6位］：スズキ・ハスラー 3万9978台（3.4％増・2年連続増）
6位［4位］：日産ルークス 3万4993台（14.9％減）
7位［7位］：ダイハツ・ミラ 2万9980台（9.8％減・4年連続減）
8位［12位］：ダイハツ・タフト 2万8553台（21.3％増）
9位［11位］：スズキ・アルト 2万8382台（12.8％増・9年ぶり増）
10位［8位］：スズキ・ワゴンR 2万6933台（16.2％減・4年連続減）
※［］内は前年順位、（）内は前年比
※デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計