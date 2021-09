メルセデスマイバッハ初のEV、ティザー公開…実車はIAAモビリティ2021で発表へ

メルセデスベンツの高級車ブランド、メルセデスマイバッハは9月3日、ドイツで9月5日に開催されるIAAモビリティ2021のプレビューイベントでワールドプレミアする予定のブランド初のEVコンセプトカーのティザー映像を公開した。

メルセデスマイバッハブランド初のEVは、高級車ブランドのメルセデスマイバッハが、どのようにEVの時代に入るのかを示すコンセプトカーになるという。

また、メルセデスマイバッハ初のEVは、メルセデスベンツ『GLS』に相当するEVとして、開発が進められている『EQS SUV』のメルセデスマイバッハ版になる見通しだ。市販モデルの方向性を示したデザインスタディモデルが、IAAモビリティ2021で初公開される可能性もある。

After 100 years, it's time for a new beginning: #MercedesMaybach will soon unveil the future of Sophisticated Luxury.



Don't miss its world premiere on September 5, 2021, 6:00 PM (CEST) at the IAA MOBILITY 2021 on Mercedes me media: https://t.co/5dS4vzzqpI #MBIAA21 #IAA21 pic.twitter.com/QJcbmxnclJ