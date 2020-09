テスラ モデルS に量産車世界最速「プレイド」…3モーター1100馬力　2021年後半に米国発売

テスラは9月23日、『モデルS』に最強グレードの「プレイド」(Tesla Model S Plaid)を設定し、2021年後半、米国市場で発売すると発表した。

モデルSの高性能グレードは従来、2モーターを搭載してきた。これに対してプレイドは、3モーターを搭載するのが特長だ。3個のモーターは、合計で1100hpのパワーを引き出す。プレイドは、この強大なパワーが4輪に伝達されるAWDとなる。

プレイドの動力性能は、0~96km/h加速が2秒以内、0~400m加速が9秒以内、最高速はおよそ322km/hに到達する。テスラによると、0~96km/h加速2秒以内、0~400m加速9秒以内の性能は、量産車で世界最速という。それでいて、1回の充電での航続は、およそ837km以上を想定している。

The only thing beyond Ludicrous is Plaid